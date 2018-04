Treffer Vormer bij zege Club Brugge, winst Levante slecht nieuws voor Seedorf

Club Brugge loopt door de overwinning uit op achtervolger Anderlecht, dat woensdag met 2-1 ten onder ging tegen Standard Luik. Het verschil tussen beide ploegen is zes punten.

Aanvoerder Vormer was in het Jan Breydel-stadion goed voor de 3-0. De middenvelder had net als verdediger Stefano Denswil een basisplaats. Jordy Clasie bleef op de bank.

Wesley Moraes zette Club op voorsprong en was ook goed voor de 4-0. Abdoulay Diaby, Hans Vanaken en Lior Refaelov waren de overige doelpuntenmakers.

Levante

In de Primera Division is Malaga na de 1-0 nederlaag bij Levante gedegradeerd. Het winnende doelpunt viel pas diep in blessuretijd.

De uitslag betekende ook slecht nieuws voor het Deportivo La Coruña van coach Clarence Seedorf. Levante en Deportivo strijden om de 'veilige' zeventiende plaats, maar het verschil tussen beide ploegen is met vijf duels te gaan zeven punt in het voordeel van Levante.

Atletico Madrid lijkt na de 3-0 nederlaag bij Real Sociedad kansloos voor de titel. De achterstand op koploper FC Barcelona bedraagt twaalf punten.

Sociedad kwam na 27 minuten op voorsprong en liep in de slotfase nog verder weg. Invaller Juanmi zorgde tien minuten voor tijd voor de 0-2 en tekende diep in blessuretijd ook voor de derde treffer van de thuisploeg.

De Catalanen, die dinsdag zelf averij opliepen bij Celta de Vigo (2-2), kunnen op 29 april kampioen worden in de uitwedstrijd tegen Deportivo.

Nummer drie Real Madrid speelde woensdag met 1-1 gelijk tegen Athletic de Bilbao en staat nog maar drie punten achter op stadgenoot Atletico.

Chelsea

In Engeland mag Chelsea nog hopen op een plek in de top vier. De gewezen landskampioen versloeg Burnley met 1-2 en verkleint zo de achterstand op nummer vier Tottenham Hotspur naar vijf punten.

Chelsea kwam na twintig minuten op voorsprong door een eigen doelpunt van Kevin Long, waarna Ashley Barnes de stand weer in evenwicht bracht. Victor Moses besliste het duel in de zeventigste minuut.

Wesley Hoedt pakte met Southampton een punt bij Leicester City (0-0), waardoor de ploeg nog altijd hoop mag houden op een langer verblijf in de Premier League. De achterstand op Swansea City, dat op de 'veilige' zeventiende stek staat, is vier punten.

