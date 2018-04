Ajax-directeur Van der Sar denkt ondanks mislopen titel niet aan opstappen

Ajax had afgelopen zondag van PSV moeten winnen om nog enige kans op de titel te houden, maar de Amsterdammers werden in Eindhoven overklast (3-0). PSV ging er daardoor met de schaal vandoor.

Van der Sar had eerder aangegeven zijn lot te verbinden aan de resultaten die Ajax zou boeken onder Ten Hag. De trainer nam het halverwege dit seizoen over van Marcel Keizer, die ondanks redelijke resultaten al na een half jaar werd ontslagen.

"Dat is uit zijn verband gerukt", zei Van der Sar donderdag echter voor het thuisduel met VVV-Venlo tegen de NOS. "We hebben eind december de derde trainer in veertien maanden aangesteld. Dat is rijkelijk veel voor een club als Ajax. Stabiliteit en rust zouden je vooruit moeten brengen. Erik blijft trainer en ik directeur."

Wel benadrukt Van der Sar dat er progressie zichtbaar moet zijn. "Op dit moment hebben we met Ten Hag niet de aansluiting naar PSV gevonden waarop we hoopten. We hebben tot nu toe onvoldoende ontwikkeling gezien op het veld, maar we hangen de toekomst van een trainer niet op aan wel of geen kampioenschap. We willen progressie zien en met elkaar werken aan de speelstijl en het succes."

Overmars

Ook Marc Overmars liet weten ontevreden te zijn over het mislopen van de titel. De directeur spelerszaken omschrijft het seizoen zelfs als mislukt.

"We moeten in de spiegel kijken: wat hebben we fout gedaan, wat moet beter? Dit is zeker geen geslaagd seizoen, dus in die zin is het mislukt", zegt hij tegen FOX Sports. "Ook voor jezelf geeft dat een dramatisch gevoel, dus in je achterhoofd ben je al bezig met volgend seizoen."

De voormalig linksbuiten noemde de wanprestatie bij PSV donderdag "een collectieve offday". "Je mag daar niet verliezen. Dit was je laatste kans om iets te bereiken, maar je verliest kansloos. Dat is pijnlijk."

De supporters lieten hun ongenoegen direct blijken door de spelersbus van Ajax op te wachten bij de Arena. Spelmaker Hakim Ziyech werd daarbij geduwd door één van de fans.

Ajax is inmiddels al vier jaar zonder prijs in Nederland, al vindt Overmars dat de verloren finale in de Europa League van vorig jaar daar ook zo een bijdrage aan heeft gehad.

"We speelden door de Europa League negentien extra wedstrijden. In de competitieduels daarna verloren we veertien punten. Dat is geen excuus, maar normaal gesproken hadden we niet zo veel verspeeld. Maar vier jaar zonder prijs hoort absoluut niet bij Ajax."

