FC Utrecht ondanks remise tegen Groningen zeker van play-offs

Willem Janssen werkte al na acht minuten de openingstreffer binnen en Utrecht kreeg daarna voldoende kansen om de score uit te breiden, maar Groningen kwam twintig minuten voor tijd op gelijke hoogte door een benutte penalty van Tom van Weert.

Utrecht bleef al voor de vijfde wedstrijd op rij zonder zege, maar is door het behaalde punt wel zeker van een plek bij de eerste acht ploegen op de ranglijst. Nummer negen ADO Den Haag heeft namelijk zeven punten minder en kan de Domstedelingen, die momenteel de vijfde plek innemen, niet meer achterhalen.

De nummers vijf tot en met acht mogen aan het einde van het seizoen meedoen aan de play-offs, waarin de vier ploegen strijden voor een plek in de tweede voorronde van de Europa League.

Groningen is door de remise in Utrecht zeker van lijfsbehoud in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ernest Faber bezet met nog twee speelronden te gaan de twaalfde plek met een voorsprong van zeven punten op nummer zestien Roda JC.

Kansen

Utrecht kende aanvankelijk weinig problemen met Groningen in een zonovergoten Galgenwaard en kwam ook al rap op voorsprong. Janssen kon van dichtbij binnenwerken na goed terugkoppen van Yassin Ayoub.

Die voorsprong had bij rust al groter moeten zijn, maar de thuisploeg ging slecht met de kansen om. Eerst slaagde Zakaria Labyad er net niet in om een strakke voorzet binnen te koppen en even later verzuimde Gyrano Kerk binnen te werken nadat hij de bal enkele meters voor de doellijn voor zijn voeten kreeg.

Groningen kwam een stuk minder vaak voor het vijandelijke doel en kreeg na een kwartier zijn beste kans van de eerste helft. Django Warmerdam probeerde het van afstand, maar doelman David Jensen tikte de lage inzet uit het doel.

Na rust veranderde in eerste instantie weinig aan het spelbeeld. De thuisploeg domineerde, maar kwam niet tot scoren. Labyad kreeg na 50 minuten een prima kans, maar zijn schot was veel te wild en vloog over.

Utrecht leek ondanks het missen van kansen weinig te hoeven vrezen, maar moest twintig minuten voor tijd toch de gelijkmaker incasseren nadat scheidsrechter Ed Janssen naar de stip wees na een lichte overtreding van Mark van der Maarel. Van Weert schoot simpel raak in de rechterhoek en zorgde er zo voor dat Utrecht voor de vijfde wedstrijd op rij zonder overwinning bleef.

