Ajax begint met Mazraoui in basis aan thuisduel met VVV

Mazraoui is dit seizoen basisspeler bij Jong Ajax in de Jupiler League en mocht in de Eredivisie al vijf keer invallen van trainer Erik ten Hag.

Door de schorsing van Nicolas Tagliafico, die zondag in de met 3-0 verloren topper tegen PSV rood kreeg, is nu plek voor hem in de basis, maar hij start niet als linksback. Mazraoui is een van de vier middenvelders tegen VVV. Donny van de Beek, Hakim Ziyech en Lasse Schöne completeren de middenlinie.

De driemansachterhoede van Ajax wordt gevormd door captain Joël Veltman, die opnieuw de voorkeur krijgt boven Rasmus Kristensen, Mattthijs de Ligt en Maximilian Wöber. De drie aanvallers zijn zoals verwacht David Neres, Klaas-Jan Huntelaar en Justin Kluivert.

Op de bank bij Ajax zit een aantal jongelingen dat zijn debuut nog niet gemaakt heeft. De 19-jarige middenvelder Azor Matusiwa en de 18-jarige aanvaller Jurgen Ekkelenkamp behoren zelfs voor het eerst tot de wedstrijdselectie. De 17-jarige verdediger Mitchell Bakker zat wel al eerder op de bank, maar maakte ook nog geen minuten in de hoofdmacht.

Kamphuis

Ajax tegen VVV-Venlo begint donderdagavond om 20.45 uur in de Arena en staat onder leiding van arbiter Jochem Kamphuis. Voor de ploeg van Ten Hag is de wedstrijd alleen nog van belang in de strijd om de tweede plaats, nadat PSV zondag de landstitel pakte.

Ajax heeft twee punten meer dan nummer drie AZ, dat woensdag met 4-3 won van Vitesse. Over anderhalve week is de Alkmaarse club de volgende tegenstander van Ajax, waarna de Eredivisie op zondag 6 mei wordt afgesloten met een uitwedstrijd tegen Excelsior.

Voor VVV staat er niets meer op het spel. De Limburgers staan keurig twaalfde, kunnen niet meer degraderen en kunnen ook de play-offs voor Europees voetbal niet meer halen.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Wöber; Ziyech, Mazraoui, Schöne, Van de Beek; Neres, Huntelaar, Kluivert.

