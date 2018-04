Sparta Rotterdam ontbindt contract schuldbewuste Kramer

De 29-jarige Kramer speelde pas sinds februari bij Sparta, dat hem transfervrij voor een halfjaar vastlegde. Hij was clubloos nadat zijn contract bij Feyenoord was ontbonden. De geboren Rotterdammer was overbodig in De Kuip en maakte zich onmogelijk nadat hij een broodje kroket at tijdens de rust van het bekerduel met Heracles Almelo.

Eerder deze week kreeg Kramer als spits van Sparta een schorsing van zeven wedstrijden opgelegd, omdat hij Vitesse-verdediger Alexander Büttner zaterdag in het gezicht trapte. Sparta verloor de wedstrijd in Arnhem met 7-0.

Via een constructie is donderdag wel geregeld dat de vertrokken Kramer zijn schorsing mag uitzitten in de resterende wedstrijden van Sparta dit seizoen. De club speelt nog maximaal zes wedstrijden en bij dat aantal zit de schorsing van Kramer - die al één duel heeft toegekeken - erop.

Excuses

Kramer baalt enorm van de manier waarop hij bij Sparta vertrekt. "Ik had Sparta en de spelers willen helpen in de Eredivisie te blijven, maar ik snap heel goed dat ik geen waarde meer heb voor de club en ze besluiten te stoppen", zegt hij tegen VI.

"Ik benadeel alle mensen bij Sparta en daarvoor wil ik dan ook mijn excuses aanbieden. Ik kan niemand iets verwijten, behalve mezelf. De trainers, spelers, supporters, eigenlijk iedereen bij de club heeft altijd achter me gestaan. Het gevoel dat ik ze nu in de steek laat, doet wel pijn."

Kramer kwam tot acht wedstrijden in de Eredivisie namens Sparta, waarin hij twee doelpunten maakte. De aanvaller speelde eerder voor NAC Breda, FC Volendam en ADO Den Haag en tekende in de zomer van 2015 bij Feyenoord.

"Ik voelde me bij Sparta echt gewaardeerd als persoon en voetballer. Maar nu heb ik alle vooroordelen zelf weer bevestigd", zegt hij. "De meeste mensen zullen zeggen: knettergek, die Kramer. Op zich maakt me dat niet veel uit, alleen jammer is het wel."

Degradatie

Sparta hoopt zonder basisspeler Kramer in de laatste twee speelrondes van de Eredivisie directe degradatie af te wenden. De ploeg van coach Dick Advocaat won woensdag met 2-1 van NAC Breda en staat met 27 punten op de voorlaatste plaats.

Het gat met hekkensluiter FC Twente is vier punten. Ook nummer vijftien NAC Breda (dertig punten) en nummer zestien Roda JC (27 punten, maar een beter doelsaldo dan Sparta) verkeren nog in gevaar.

Sparta speelt zondag uit tegen stadgenoot Feyenoord, waarna de ploeg van Advocaat het een week later op het eigen Kasteel opneemt tegen Heracles Almelo, dat dit seizoen nergens meer voor speelt.

