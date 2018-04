Jahanbakhsh blij met 'historische' hattrick in aanloop naar bekerfinale

"Het was de eerste hattrick in mijn carrière", zei de vleugelaanvaller tegen FOX Sports. "In het verre verleden speelde ik als spits, maar ook toen heb ik nooit een hattrick gemaakt. Daarom geeft dit me wel een speciaal gevoel."

Zoals de traditie voorschrijft, nam Jahanbakhsh de wedstrijdbal mee naar huis. "Ik heb alle spelers gevraagd om hun handtekening op de bal te zetten en er iets op te schrijven. Dit is echt iets bijzonders voor mij, iets historisch."

Jahanbakhsh schroefde zijn competitietotaal op naar achttien treffers, waarmee hij met nog twee duels te spelen bovenaan de topscorersranglijst van de Eredivisie staat. Daarnaast gaf de 24-jarige Iraniër al twaalf assists, alleen Ajax-middenvelder Hakim Ziyech deed het met dertien assists beter.

"Ik ben ongelooflijk blij", vertelde Jahanbakhsh. "Hopelijk kan ik zondag in de bekerfinale en in de laatste twee competitieduels ook een goede prestatie leveren."

Topscorerslijst Eredivisie 1. Alireza Jahanbakhsh (AZ) - 18

2. Hirving Lozano (PSV) - 16

Fran Sol (Willem II) - 16

Wout Weghorst (AZ) - 16

5. Björn Johnsen (ADO Den Haag) - 15

6. Marco van Ginkel (PSV) -14

Steven Berghuis (Feyenoord) - 14

Bryan Linssen (Vitesse) - 14

Vertrouwen

Door de overwinning op Vitesse is AZ verzekerd van de derde plaats en daarmee een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League.

In de laatste twee competitieduels met Ajax (uit) en PEC Zwolle (thuis) heeft de ploeg van trainer John van den Brom nog een kleine kans om de tweede plaats van Ajax over te nemen. De Amsterdammers, die donderdagavond thuis tegen VVV-Venlo spelen, hebben momenteel twee punten meer dan de Alkmaarders.

Maar eerst wacht AZ en Jahanbakhsh nog de bekerfinale tegen Feyenoord in De Kuip. "Het is goed dat we de laatste wedstrijd voor de finale hebben gewonnen", zei de aanvaller. "Het geeft het team veel vertrouwen. We spelen dit seizoen erg goed. Elke wedstrijd opnieuw creëren we veel kansen en vaak weten we nog te winnen ook."

De bekerfinale begint zondag om 18.00 uur en staat onder leiding van arbiter Björn Kuipers.

