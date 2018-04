'Feyenoord heeft in Tilburg bewezen scherp te zijn richting bekerfinale'

"Er speelde een aantal andere spelers, maar als je niet scherp bent, dan win je hier niet met 1-5. Het overgrote deel van de wedstrijd waren we gefocust", stelde de Rotterdammer vast voor de camera van FOX Sports.

"We kwamen hier om Europees voetbal veilig te stellen. Dat kon alleen door een overwinning, maar de manier waarop is uitstekend."

Van Bronckhorst genoot vooral na rust van Feyenoord, dat was gaan rusten met een 0-1 voorsprong. "We speelden een betere tweede helft, waarin we een paar fantastische doelpunten maakten. In de eerste helft hadden we al afstand moeten nemen, maar al met al is de overwinning duidelijk."

Door de afgetekende zege in het Koning Willem II Stadion kan Feyenoord de vierde plaats in de Eredivisie definitief niet meer ontgaan. De nummers vijf tot en met acht spelen play-offs om een Europees ticket.

Berghuis

Vlak voor de aftrap in Tilburg besloot Steven Berghuis door een lichte blessure om niet te starten, maar Van Bronckhorst maakt zich richting de bekerfinale van zondag tegen AZ geen zorgen over de aanvaller.

"Steven had al wat last van zijn enkel en in de warming-up twijfelde hij er enorm over om te starten. Uiteindelijk hebben we besloten om dat niet te doen. Ik ga ervan uit dat hij er zondag klaar voor is."

AZ won woensdagavond in de generale repetitie voor de bekerfinale met 4-3 van Vitesse, maar Van Bronckhorst hield zich niet met die wedstrijd bezig. "We hebben de laatste wedstrijden van AZ wel bekeken. De afstand in de competitie is groot, maar we hebben geen geheimen voor elkaar."

De finale van de KNVB-beker tussen AZ en Feyenoord begint zondag om 18.00 uur in De Kuip.

