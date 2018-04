Advocaat na zege op NAC 'hartstikke blij' met instelling Sparta-spelers

"Als je met 7-0 verliest en drie dagen later zo'n prestatie neerzet, zit de groep goed in elkaar", zei Advocaat na afloop op de persconferentie. "Daar ben ik hartstikke blij mee. Als je zo komt bovendrijven, is dat een compliment waard."

Sparta leed afgelopen zaterdag in Arnhem nog een monsternederlaag bij Vitesse (7-0). Tegen NAC hadden de Rotterdammers een uur nodig om op voorsprong te komen. "We wisten dat we tegen een ploeg speelden die individueel heel vaardig is, maar ik vond dat we aardig meededen", aldus Advocaat.

NAC kwam een kwartier voor tijd op gelijke hoogte via Sadiq Umar, maar invaller Stijn Spierings bezorgde Sparta vijf minuten voor tijd alsnog de drie punten.

"Ik werd kwaad toen we de voorsprong weggaven, maar het is natuurlijk geweldig als we op zo'n manier terugkomen", vond de Hagenaar. "We hebben laten zien dat we met een goede instelling ook van NAC kunnen winnen."

Vier punten

Door de overwinning kwam Sparta op net zoveel punten als nummer zestien Roda JC (27). De 'Kasteelheren' vergrootten hun voorsprong op hekkensluiter FC Twente naar vier punten.

"Deze drie punten zijn erg belangrijk met het oog op de laatste twee wedstrijden", realiseerde Advocaat zich. "Het zat een keer mee en ik vond het een verdiende overwinning."

In de laatste twee duels moet Sparta nog op bezoek bij stadgenoot Feyenoord en sluit het de reguliere competitie af met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

De zestiende en de zeventiende plaats leveren aan het einde van het seizoen een plek in de play-offs om promotie/degradatie op. De nummer achttien degradeert rechtstreeks naar de Jupiler League.

