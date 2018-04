United boekt uitzege met invaller Blind, Ronaldo redt punt voor Real

Met nog vier speelronden in de Premier League voor de boeg heeft United een voorsprong van vier punten op Liverpool. De landstitel is definitief buiten bereik. Manchester City werd zondag zonder te spelen kampioen van Engeland, omdat de stadgenoot thuis verloor van hekkensluiter West Bromwich Albion.

United herstelde zich woensdag goed van die teleurstelling en kwam in het Vitality Stadium in Bournemouth al na een klein halfuur op voorsprong. Chris Smalling gleed de bal op aangeven van Jesse Lingard van dichtbij binnen. Romelu Lukaku maakte er twintig minuten voor tijd 0-2 van.

Blind kreeg voor het eerst in ruim vier maanden weer eens speeltijd in de Premier League. De Nederlander, die mede door blessures sinds nieuwjaarsdag niet meer in actie was gekomen in competitieverband, viel in de tachtigste minuut in voor Paul Pogba.

Bij Bournemouth, dat keurig in de middenmoot staat (elfde), speelde Nathan Aké de hele wedstrijd mee.

Manchester United is met een voorsprong van veertien punten op nummer vijf Chelsea zo goed als zeker van Champions League-voetbal volgend seizoen. De top vier in Engeland plaatst zich rechtstreeks voor dat toernooi.

Real Madrid

In Spanje hield Real Madrid met moeite een punt over aan de thuiswedstrijd tegen Athletic Bilbao. Cristiano Ronaldo zorgde met een treffer drie minuten voor tijd voor de 1-1 eindstand.

De Madrilenen keken al sinds de vijftiende minuut tegen een achterstand aan. Inaki Williams opende de score in het Santiago Bernabeu na een assist van Inigo Cordoba.

Luka Modric stond vlak voor tijd aan de basis van de gelijkmaker. Ronaldo wist een schot van de Kroaat met zijn hak van richting te veranderen en zo Real alsnog een punt te bezorgen, waardoor de kampioen van vorig seizoen op de derde plaats blijft staan.

Real verloor vorige week in de kwartfinale van de Champions League thuis met 1-3 van Juventus. Het ene doelpunt van Ronaldo was toen echter voldoende om door te gaan. De laatste thuiswedstrijd in de Spaanse competitie, de stadsderby tegen Atletico, eindigde anderhalve week geleden in 1-1.

Valencia

Valencia leed thuis een nederlaag tegen Getafe. De nummer vier uit de Primera Division verloor met 1-2 in Mestalla.

Getafe had de winst vooral te danken aan Loïc Remy. Na een kwartier zette de 31-jarige oud-speler van onder meer Chelsea de bezoekers op 0-1. Vlak na rust verdubbelde hij de voorsprong.

Invaller Rodrigo zorgde voor de aansluitingstreffer, maar de thuisploeg kwam niet meer op gelijke hoogte. Valencia-aanvoerder Daniel Parejo kreeg wegens slaan zijn tweede gele kaart en moest van het veld.

Valancia (65) heeft een achterstand van drie punten op Real Madrid (68). FC Barcelona (83) en Atletico Madrid (71) bezetten de bovenste twee posities. De top vier in Spanje verzekert zich van deelname aan de Champions League.

Napoli

In Italië bracht Napoli de spanning in de Italiaanse titelstrijd terug met een 4-2 thuiszege op Udinese. De achterstand op koploper Juventus, dat bij Crotone bleef steken op 1-1, slonk daardoor tot vier punten. Jonathan de Guzman en Jetro Willems plaatsten zich met Eintracht Frankfurt voor de Duitse bekerfinale.

Napoli, dat hoopt op de eerste Italiaanse titel sinds 1990, kwam tot twee keer toe op achterstand tegen de nummer veertien van de Serie A. Pas in de 64e minuut trok Raul Albiol de stand gelijk, waarna oud-Ajacied Arek Milik en Lorenzo Tonelli tussen de zeventigste en 75e minuut de ploeg uit Napels de zege bezorgden.

Juventus kwam dankzij Alex Sandro na een kwartier spelen op voorsprong in Crotone, maar de Nigeriaanse spits Simy bezorgde de kampioen van de afgelopen zes seizoenen toch duur puntenverlies. Juventus heeft na 33 van de 38 wedstrijden 85 punten, Napoli 81.

De Vrij

Ook de strijd om de derde en vierde plaats, die beide recht geven op deelname aan de Champions League, blijft spannend. AS Roma won met invaller Kevin Strootman met 2-1 van Genoa en Lazio knokte zich in een krankzinnige wedstrijd bij Fiorentina terug van een 3-2 achterstand naar een 3-4 zege. Stefan de Vrij viel bij Lazio al na 25 minuten uit.

Beide ploegen uit Rome hebben 64 punten. Internazionale staat vijfde met één punt minder.

Marten de Roon en Hans Hateboer boekten met Atalanta Bergamo een eenvoudige uitzege op Benevento. Ondanks een gemiste strafschop van De Roon werd de hekkensluiter van de Serie A met 0-3 verslagen. De Nederlandse middenvelder gaf wel de assist bij de 0-2.

