Sparta doet goede zaken in degradatiestrijd met zege op concurrent NAC

Sparta kwam na ruim een uur op voorsprong via een doelpunt van Deroy Duarte. Een kwartier voor tijd bracht Sadiq Umar NAC op gelijke hoogte, maar in de slotfase bezorgde Stijn Spierings de thuisploeg alsnog de winst.

Soufyan Ahannach viel na een halfuur zwaargeblesseerd uit bij Sparta. De aanvaller verliet per brancard het veld en heeft een dubbele beenbreuk opgelopen.

Sparta verstevigt dankzij de overwinning de zeventiende plaats. Met nog twee duels voor de boeg is de voorsprong van de Rotterdammers op hekkensluiter FC Twente, dat dinsdagavond tegen PEC Zwolle (2-0) de eerste competitiezege van 2018 boekte, vier punten.

Sparta staat evenals Roda JC, dat eerder op de avond met 2-2 gelijkspeelde tegen PSV, op 27 punten. De Limburgers staan dankzij een beter doelsaldo zestiende. NAC bezet met dertig punten de vijftiende plaats.

De zestiende en de zeventiende plaats leveren aan het einde van het seizoen een plek in de play-offs om promotie/degradatie op. De nummer achttien degradeert rechtstreeks naar de Jupiler League.

Lat

In de achtste minuut was de eerste grote kans van de wedstrijd voor NAC, maar Guyon Fernandes schoot de bal voorlangs. Twee minuten later belandde een inzet van Paco van Moorsel aan de andere kant op de lat na een prachtige steekpass van Fred Friday.

Na een halfuur bleef Ahannach minutenlang op de grond liggen. Hij wilde vanaf 25 meter uithalen, maar kwam in botsing met Fabian Sporkslede. De ongelukkige linksbuiten werd vervangen door Dabney dos Santos.

Fernandes was acht minuten voor rust opnieuw dicht bij de openingstreffer, maar de aanvaller van NAC schoot wederom naast. Kort na rust ontsnapte Sparta opnieuw aan een achterstand bij een kopbal van Pablo Mari, die werd gekeerd door doelman Jannik Huth.

Na iets meer dan een uur spelen opende Duarte wel de score voor Sparta. De invaller krulde de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in het doel. NAC kwam een kwartier later langszij via een treffer van Umar. Na een lange bal van achteruit wurmde de Nigeriaan zich tussen twee verdedigers van Sparta door en schoot de bal simpel langs Huth.

In de slotfase pakten de Rotterdammers alsnog de drie punten. Nadat Friday even daarvoor nog de paal had geraakt, vond Spierings vijf minuten voor tijd wel het net met een hard schot vanaf de rand van het strafschopgebied. De middenvelder stond op dat moment pas vijf minuten in het veld.

