Fans krijgen beelden videoarbiter te zien op schermen in WK-stadions

De beelden worden getoond zodra de videoarbiter een beslissing heeft genomen, zo heeft wereldvoetbalbond FIFA woensdag besloten op een congres in Florence.

De fans zullen bovendien worden geïnformeerd als een bepaalde beslissing van de scheidsrechter door de video-arbiter onder de loep wordt genomen. Ook komt er een toelichting als een beslissing wordt herzien.

De maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat de toeschouwers de draad kwijtraken door toedoen van het videosysteem. De videoarbiter wordt dit seizoen al in een flink aantal Europese competities gebruikt of getest en een veelgehoorde kritiek is dat de fans in het stadion en de tv-kijkers te weinig informatie krijgen over de beslissingen.

"We weten dat communicatie in en buiten stadion belangrijk is. Dat hebben we geleerd door de ervaringen in verschillende competities", zei Sebastian Runge, hoofd technologie bij spelregelcommissie IFAB.

"Maar we zullen geen herhalingen laten zien in het stadion als de scheidsrechter zijn beslissing aan het nemen is, alleen achteraf. We willen niet dat de arbiter beïnvloed wordt door het publiek."

Debuut

Pierluigi Collina, hoofd van de scheidsrechterscommissie van de FIFA, zei dat het systeem alleen mag worden gebruikt bij mogelijk foute beslissingen in cruciale situaties.

"Ondanks de videoscheidsrechter zullen er nog steeds incidenten zijn waarbij we geen definitief antwoord kunnen geven", aldus Collina. "Het doel is om grote fouten te voorkomen, niet om elke beslissing onder de loep te nemen."

De videoscheidsrechter zal in Rusland zijn debuut maken op een WK, nadat de IFAB het systeem in maart goedkeurde.