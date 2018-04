Feyenoord stelt vierde plek veilig door ruime zege bij Willem II

Dylan Vente, die in de spits stond omdat Nicolai Jörgensen en Robin van Persie rust kregen met het oog op de bekerfinale, scoorde twee keer en gaf één assist.

De andere goals van de Rotterdammers kwamen op naam van Sofyan Amrabat, Tonny Vilhena en Bilal Basacikoglu. Bartholomew Ogbeche maakte de enige treffer van Willem II.

Feyenoord staat met nog twee wedstrijden te gaan op zestig punten en zal daardoor als vierde eindigen. De kampioen van vorig seizoen heeft acht punten minder dan nummer drie AZ en elf punten meer dan nummer vijf FC Utrecht, die nog wel een duel tegoed heeft.

Nummer veertien Willem II heeft officieel nog één punt nodig voor een nieuw seizoen op het hoogste niveau, maar op basis van het doelsaldo hoeft de club uit Tilburg zich geen enkele zorgen meer te maken.

Van Persie

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hield in het Koning Willem II Stadion nadrukkelijk rekening met de bekerfinale van zondag. Sven van Beek, Karim El Ahmadi, Jean-Paul Boëtius, Sam Larsson, Jörgensen en Van Persie hoefden niet in actie te komen.

Steven Berghuis zou eigenlijk wel in de basis beginnen in Tilburg, maar de afgelopen zondag tegen FC Utrecht (3-1 zege) nog geschorste buitenspeler voelde zich niet helemaal lekker in de warming-up en werd volgens Feyenoord "uit voorzorg" aan de kant gehouden.

Jens Toornstra mocht daardoor toch spelen en het was de aanvallende middenvelder die in de 28e minuut de openingstreffer van Vente voorbereidde. De 18-jarige aanvaller vierde zijn tweede treffer in de Eredivisie, nadat hij in december ook al doel had getroffen op bezoek bij Sparta Rotterdam.

De ontmoeting verloor nog meer aan spanning toen Amrabat in de 51e minuut voor 2-0 tekende. De oud-speler van FC Utrecht maakte in zijn 62e Eredivisie-wedstrijd zijn eerste treffer op het hoogste niveau in Nederland.

Feyenoord kwam op 3-0 door de elfde competitietreffer van Vilhena. Ogbeche trof een kwartier voor tijd doel voor de thuisclub, voordat Vente en Basacikoglu in de slotfase de eindstand bepaalden.

