Cocu trots op prestatie PSV-spelers na 'twee dagen stevig feesten'

"Bij Roda zag je aan het einde van de wedstrijd een paar spelers met kramp rondlopen, terwijl wij het na twee dagen stevig feesten en een halve training nog goed hebben kunnen volhouden", zei Cocu tegen FOX Sports. "Ik ben dus wel trots op mijn spelers."

PSV kwam drie dagen na de kampioenswedstrijd tegen Ajax (3-0) en twee dagen na de huldiging in het centrum van Eindhoven twee keer op achterstand tegen degradatiekandidaat Roda JC (goals van Jannes Vansteenkiste en Simon Gustafson), maar de Brabanders maakten via Hirving Lozano en Jorrit Hendrix (in de 86e minuut) ook twee keer gelijk.

"Ik vind dat het team het knap gedaan heeft", aldus Cocu. "We hebben veel energie in de wedstrijd gestopt en ik vind het klasse dat de spelers zich toch weer terug in de wedstrijd hebben geknokt."

"Ik had de spelers voor de wedstrijd gezegd dat er vast een paar momenten zouden zijn waarop ze zichzelf zouden tegenkomen. Daar moet je je dan overheen zetten en dat hebben ze gedaan. Ik vind dat we bij vlagen heel leuk voetbal hebben gespeeld en de tactiek goed hebben uitgevoerd. Al met al toch netjes, een punt."

Wijzigingen

Cocu voerde liefst zes wijzigingen door in zijn basiselftal in vergelijking met de topper tegen Ajax. Mede door (lichte) blessures bij een aantal basisspelers gaf de trainer een kans aan jongelingen als Pablo Rosario en Sam Lammers.

"Er stond een fit en sterk team", stelde Cocu bij de NOS. "Soms maak je ook de keuze om midweeks niet iedereen te laten spelen die ook in het weekend heeft meegedaan. We hebben bewust gekozen voor wat jonge jongens en ik vind dat dat niet slecht uitgepakt heeft."

PSV trof met Roda JC een ploeg die nog volop strijdt tegen degradatie en daardoor de punten heel hard nodig heeft.

"Dat maakte het niet eenvoudig", stelde Cocu. "Het is jammer dat we een aantal kansen hebben gemist die we wel hadden mogen maken. We hadden de wedstrijd kunnen winnen, maar uiteindelijk moeten we tevreden zijn dat we in de eindfase nog de 2-2 maken. Een gelijkspel lijkt me op basis van de hele wedstrijd zeker verdiend."

PSV gaat over anderhalve week nog op bezoek bij ADO Den Haag en sluit de competitie op zondag 6 mei thuis af tegen FC Groningen.

