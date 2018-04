Degradatiekandidaat Roda JC pakt punt tegen kersverse kampioen PSV

Roda kwam zowel in de eerste als in de tweede helft op voorsprong via respectievelijk Jannes Vansteenkiste en Simon Gustafson, maar PSV kwam twee keer terug. Hirving Lozano maakte na ruim een halfuur de 1-1 en Jorrit Hendrix bezorgde de Brabanders in de 86e minuut met een mooie treffer nog een punt (2-2).

PSV verzekerde zich afgelopen zondag van het kampioenschap door de topper tegen Ajax in Eindhoven met 3-0 te winnen. Voor de ploeg uit Eindhoven stond er woensdag daardoor een stuk minder op het spel dan voor Roda.

De ploeg van trainer Robert Molenaar blijft door de remise zestiende met nu 27 punten. Dat zijn er drie minder dan nummer vijftien NAC Breda, dat later op woensdag met 2-1 verloor van Sparta Rotterdam. Die ploeg van Dick Advocaat blijft zeventiende, maar heeft nu net als Roda 27 punten. Hekkensluiter FC Twente, dat dinsdag met 2-0 won van PEC Zwolle, heeft 23 punten.

De zestiende en de zeventiende plaats leveren aan het einde van het seizoen een plek in de play-offs om promotie/degradatie op. De nummer achttien degradeert rechtstreeks naar de Jupiler League.

Veranderingen

PSV-trainer Phillip Cocu voerde drie dagen na de kampioenswedstrijd en twee dagen na de huldiging in het centrum van Eindhoven liefst zes wijzigingen door in zijn basiselftal. Jeroen Zoet, Luuk de Jong en Marco van Ginkel ontbraken door een blessure en Nicolas Isimat-Mirit, Santiago Arias en Gaston Pereiro begonnen op de bank.

Keeper Eloy Room, verdedigers Pablo Rosario en Derrick Luckassen, middenvelders Mauro Junior en Bart Ramselaar en spits Sam Lammers stonden daardoor aan de aftrap in het Parkstad Limburg Stadion.

Na een erehaag van Roda JC voor de kersverse kampioen gebeurde er weinig in de eerste twintig minuten. De feestende fans in het uitvak veerden even op toen Lozano de 0-1 leek te maken, maar zijn goal werd afgekeurd omdat hij Roda JC-verdediger Patrick Banggaard haakte voordat hij de bal in het doel tikte.

Vlak daarna kreeg Lammers een levensgrote kans, maar de 20-jarige spits schoot van vijftien meter wild over en naast.

Jurjus

Roda JC zette daar erg weinig tegenover in het eigen Parkstad Limburg Stadion, maar in de 29e minuut was daar opeens de voorsprong voor de thuisploeg. Gyliano van Velzen legde de bal met zijn borst perfect klaar voor Vansteenkiste en de linksback schoot raak. Het was de eerste Eredivisie-goal voor de Belg.

PSV had niet lang nodig om de stand weer gelijk te trekken. Amper drie minuten na de 1-0 soleerde Lozano knap door de Roda-defensie en maakte hij met een droog schot in de verre hoek zijn zestiende competitiegoal van het seizoen. Roda JC-keeper Hidde Jurjus, gehuurd van PSV, ging niet volledig vrijuit.

Vlak na rust schoot Roda-aanvaller Mikhail Rosheuvel snoeihard op de lat, maar het was PSV dat sterker was in de tweede helft. In de 65e minuut kwam de thuisploeg desondanks weer op voorsprong. Gustafson passeerde Room met een afstandsschot in de hoek.

Roda leek zo op weg naar een cruciale zege, maar PSV kwam ondanks al het feestgedruis van de afgelopen dagen nog op gelijke hoogte. Gelegenheidscaptain Hendrix haalde in de 86e minuut maar eens uit van een meter of dertig en de bal verdween fraai in de kruising achter Jurjus: 2-2.

