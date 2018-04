AZ vergroot druk op Ajax na spektakelstuk, tiental Heracles pakt punt

Alireza Jahanbakhsh was met drie treffers de grote man bij AZ in het thuisduel met Vitesse. Hij gaf ook nog de assist op de openingstreffer van Wout Weghorst. Voor de bezoekers scoorden Bryan Linssen, Tim Matavz en Mason Mount.

Door de overwinning is AZ in ieder geval zeker van de derde plaats, die recht geeft op een ticket voor het kwalificatietoernooi van de Europa League.

De achterstand op Ajax, dat donderdag thuis tegen VVV-Venlo speelt, is met nog twee speelrondes voor de boeg twee punten. De nummer twee van de Eredivisie neemt deel aan de tweede kwalificatieronde van de Champions League.

Vitesse blijft ondanks de nederlaag zevende. De Arnhemmers hebben slechts één punt voorsprong op nummer acht PEC Zwolle. De nummers vijf tot en met acht van de ranglijst plaatsen zich voor de play-offs om het laatste Europa League-ticket.

Vermakelijk

AZ en Vitesse zorgden in het AFAS Stadion voor een vermakelijke eerste helft. Al in de zevende minuut opende Weghorst de score voor de Alkmaarders door een voorzet van Jahanbakhsh met een fraaie duik binnen te koppen.

Vitesse maakte de achterstand kort daarna bijna ongedaan, maar een inzet van Mount werd van de lijn gehaald. Vier minuten later was Jahanbakhsh aan de andere kant wel trefzeker. Weghorst liep zich vast op twee Vitesse-spelers, waarna de Iraniër de bal voor zijn voeten kreeg en eenvoudig in het doel schoof.

De bezoekers, waar Guram Kashia met zijn 243e Eredivisieduel voor Vitesse het clubrecord van Theo Janssen afpakte, lieten zich niet van de wijs brengen door de snelle achterstand en maakten halverwege de eerste helft de aansluitingstreffer. Linssen schoot raak uit een voorzet van Roy Beerens.

Jahanbakhsh

Vijf minuten voor rust zorgde Matavz met een kopbal uit een voorzet van Mount voor de gelijkmaker, maar nog voor de onderbreking kwam AZ opnieuw op voorsprong via Jahanbakhsh. Ditmaal vond hij het doel met een mooi lobje over doelman Jeroen Houwen.

Jahanbakhsh maakte acht minuten na de onderbreking ook de 4-2 en is nu met achttien doelpunten alleen topscorer in de Eredivisie. Hij vergrootte de voorsprong met een schot van twintig meter waarop Houwen zich verkeek.

Vitesse kwam halverwege de tweede helft nog terug tot 4-3 toen Mount de bal langs keeper Marco Bizot schoof, maar een gelijkspel zat er niet meer in voor de ploeg van interim-coach Edward Sturing.

Excelsior-Heracles

Heracles Almelo speelde later op de avond dankzij twee doelpunten in de extra tijd met 2-2 gelijk op bezoek bij Excelsior.

Ali Messaoud opende al in de zevende minuut de score voor Excelsior. De middenvelder tikte raak nadat een vrije trap vanaf links werd teruggelegd door Jordy de Wijs en doorgekopt door Jurgen Mattheij. Vlak na rust werd het 2-0 doordat Mike van Duinen een strafschop benutte nadat Peter van Ooijen een kopbal van Mattheij met zijn arm van de lijn had gehaald. De Heracles-middenvelder moest met rood van het veld.

Het tiental van de bezoekers sleepte er in blessuretijd toch nog een gelijkspel uit. Eerste tekende Jamiro Monteiro in de 92e minuut na een fraaie combinatie voor de aansluitingstreffer. Twee minuten later kregen de Almeloërs ook nog een penalty na een overtreding van De Wijs op invaller Jaroslav Navratil. Monteiro benutte het buitenkansje.

Door het gelijkspel wordt het voor Excelsior een lastig karwei om nog een ticket voor de play-offs om Europees voetbal te bemachtigen. De ploeg van coach Mitchell van der Gaag heeft met nog twee speelrondes te gaan vier punten achterstand op nummer acht PEC Zwolle.

De nummers vijf tot en met acht op de ranglijst in de Eredivisie spelen na afloop van het reguliere seizoen voor één plek in de tweede voorronde van de Europa League. Heracles staat elfde en kan zich alleen in theorie nog plaatsen voor de play-offs.

