Dost met Sporting naar bekerfinale, Frankfurt in eindstrijd dankzij assist De Guzman

Sporting had de eerste wedstrijd in de halve finale met 1-0 verloren, maar stelde in de return vlak voor tijd orde op zaken. Dost kwam niet tot scoren en werd in de verlenging gewisseld.

De 28-jarige Dost kwam dinsdag met de verrassende mededeling zich niet langer beschikbaar te stellen voor het Nederlands elftal omdat hij het juiste gevoel mist. De spits kan zich daardoor volledig focussen op zijn club, waarvoor hij dit seizoen in de competitie al 25 keer wist te scoren.

In de finale speelt Sporting op 20 mei in Oeirad tegen CD Aves, dat na verlenging derdedivisionist Caldas uitschakelde.

Napoli

In Italië bracht Napoli de spanning in de Italiaanse titelstrijd terug met een 4-2 thuiszege op Udinese. De achterstand op koploper Juventus, dat bij Crotone bleef steken op 1-1, slonk daardoor tot vier punten. Jonathan de Guzman en Jetro Willems plaatsten zich met Eintracht Frankfurt voor de Duitse bekerfinale.

Napoli, dat hoopt op de eerste Italiaanse titel sinds 1990, kwam tot twee keer toe op achterstand tegen de nummer veertien van de Serie A. Pas in de 64e minuut trok Raul Albiol de stand gelijk, waarna oud-Ajacied Arek Milik en Lorenzo Tonelli tussen de zeventigste en 75e minuut de ploeg uit Napels de zege bezorgden.

Juventus kwam dankzij Alex Sandro na een kwartier spelen op voorsprong in Crotone, maar de Nigeriaanse spits Simy bezorgde de kampioen van de afgelopen zes seizoenen toch duur puntenverlies. Juventus heeft na 33 van de 38 wedstrijden 85 punten, Napoli 81.

Ook de strijd om de derde en vierde plaats, die beide recht geven op deelname aan de Champions League, blijft spannend. AS Roma won met invaller Kevin Strootman met 2-1 van Genoa en Lazio knokte zich in een krankzinnige wedstrijd bij Fiorentina terug van een 3-2 achterstand naar een 3-4 zege. Stefan de Vrij viel bij Lazio al na 25 minuten uit.

Beide ploegen uit Rome hebben 64 punten. Internazionale staat vijfde met één punt minder.

Marten de Roon en Hans Hateboer boekten met Atalanta Bergamo een eenvoudige uitzege op Benevento. Ondanks een gemiste strafschop van De Roon werd de hekkensluiter van de Serie A met 0-3 verslagen. De Nederlandse middenvelder gaf wel de assist bij de 0-2.

Frankfurt

In Duitsland bereikte Eintracht Frankfurt voor het tweede jaar op rij de finale van de DFB-Pokal. De formatie van de komende Bayern-trainer Niko Kovac won in Gelsenkirchen met 0-1 van Schalke 04. Luka Jovic maakte tien minuten voor tijd het winnende doelpunt na een assist van De Guzman.

De Guzman en Willems stonden in de basis bij Eintracht, Willems werd in de 72e minuut vervangen. Gelson Fernandes van Eintracht kreeg tien minuten voor tijd rood, maar Schalke kon daar niet van profiteren.

De finale is op 19 mei in Berlijn. Tegenstander van Eintracht Frankfurt is Bayern München, dat dinsdag Bayer Leverkusen met 2-6 vernederde. Vorig seizoen greep Eintracht net naast de beker door in de eindstrijd met 2-1 van Borussia Dortmund te verliezen.

PSG

In Frankrijk ligt Paris Saint-Germain nog op koers voor de nationale 'treble'. De kersverse kampioen van Frankrijk bereikte de bekerfinale door Caen met 1-3 te verslaan. In de finale wacht de verrassing van het bekertoernooi, Les Herbiers uit de derde divisie, dat zich dinsdag al voor de eindstrijd plaatste.

Kylian Mbappé zette PSG in de 25e minuut op voorsprong, maar Caen gaf zich niet gewonnen. Ismaël Diomandé maakte vlak voor rust de gelijkmaker.

Negen minuten voor tijd zorgde Mbappé opnieuw voor de voorsprong voor de Parijzenaars. Invaller Christopher Nkunku zette diep in blessuretijd nog de 1-3 op het scorebord. Bij Caen moest Diomandé in de slotfase met een rode kaart van het veld.

De finale vindt op 8 mei plaats in Parijs. PSG won naast de landstitel dit seizoen ook al de Coupe de la Ligue. In de Champions League stelde de sterrenploeg teleur door in de achtste finales te verliezen van Real Madrid.

Promes

Quincy Promes liep met Spartak Moskou de Russische bekerfinale mis. De regerend kampioen van Rusland werd thuis na penalty's in de halve eindstrijd verrassend uitgeschakeld door FC Tosno, nadat de wedstrijd zowel na de reguliere speeltijd als de verlenging in 1-1 eindigde.

De Kaapverdiaan Zé Luis leek in de Otkrytie Arena in Moskou de matchwinner te worden voor Spartak, maar in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd sleepte Vagiz Galiulin een verlenging uit het vuur.

Daarin werd niet gescoord, waarna strafschoppen voor de beslissing moesten zorgen. Promes maakte geen fout vanaf de stip, maar een misser van zijn ploeggenoot Denis Glushakov werd de thuisclub fataal.

FC Tosno neemt het op 9 mei in de finale op tegen Avangard Kursk. Die ploeg uit de Russische tweede divisie versloeg het eveneens op het tweede niveau uitkomende Shinnik Yaroslavl met 1-0.