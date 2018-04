Atalanta klopt Benevento ondanks gemiste penalty De Roon

Atalanta ging dankzij een treffer van Remo Freuler met een 0-1 voorsprong de rust in. Musa Barrow verdubbelde die voorsprong vroeg in de tweede helft, nadat De Roon de bal had onderschept en zijn Gambiaanse ploeggenoot op maat bediende.

De Nederlandse middenvelder liet vervolgens een uitgelezen kans liggen om ook zelf te scoren. Hij gleed uit bij het nemen van een penalty in de 66e minuut, waardoor de bal huizenhoog over ging. Een minuut later maakte de Argentijn Alejandro Gomez er alsnog 0-3 van. De Roon speelde net als Hateboer de hele wedstrijd mee.

Atalanta houdt door de overwinning zicht op plaatsing voor de Europa League. De ploeg staat nu zevende en moet in de resterende vijf speelrondes nog minimaal één plaats stijgen. Benevento staat troosteloos onderaan en kan degradatie alleen in theorie nog ontlopen.

Promes

Quincy Promes liep met Spartak Moskou de Russische bekerfinale mis. De regerend kampioen van Rusland werd thuis na penalty's in de halve eindstrijd verrassend uitgeschakeld door FC Tosno, nadat de wedstrijd zowel na de reguliere speeltijd en de verlenging in 1-1 eindigde.

De Kaapverdiaan Zé Luis leek in de Otkrytie Arena in Moskou de matchwinner te worden voor Spartak, maar in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd sleepte Vagiz Galiulin een verlenging uit het vuur.

Daarin werd niet gescoord, waarna strafschoppen voor de beslissing moesten zorgen. Promes maakte geen fout vanaf de stip, maar een misser van zijn ploeggenoot Denis Glushakov werd de thuisclub fataal.

FC Tosno neemt het op 9 mei in de finale op tegen Avangard Kursk. Die ploeg uit de Russische tweede divisie versloeg het eveneens op het tweede niveau uitkomende Shinnik Yaroslavl met 1-0.