Feyenoorder Berghuis speelt 'uit voorzorg' niet mee tegen Willem II

Berghuis keerde terug van een schorsing en zou in de basis starten, maar hij blijft volgens Feyenoord "uit voorzorg" aan de kant. Jens Toornstra is zijn vervanger. Bilal Basacikoglu is de andere vleugelaanvaller bij de Rotterdammers.

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst zei dinsdag op zijn persconferentie al dat hij aanvoerder Karim El Ahmadi, verdediger Sven van Beek en aanvaller Sam Larsson rust zou geven. Het trio is niet volledig fit en Van Bronckhorst wil geen risico nemen met het oog op de bekerkraker tegen AZ van aanstaande zondag.

Vleugelspeler Jean-Paul Boëtius is nog altijd geblesseerd en zit ook niet bij de selectie.

Ten opzichte van de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Utrecht van afgelopen zondag mogen naast Vente en Basacikoglu ook Eric Botteghin, Sofyan Ambarat en Renato Tapia aan de aftrap verschijnen.

Europa League

Feyenoord is bij een zege op Willem II definitief zeker van de vierde plaats, goed voor een plek in de tweede voorronde van de Europa League. Bij bekerwinst van de Rotterdammers wordt dat een plek in de derde voorronde van het tweede Europese toernooi.

Het verschil tussen Feyenoord en nummer vijf FC Utrecht is acht punten met nog drie duels te gaan. Het gat met nummer drie AZ is ook acht punten, in het nadeel van de kampioen van vorig seizoen.

Nummer veertien Willem II is bij een zege zeker van handhaving in de Eredivisie. De wedstrijd in het Koning Willem II Stadion begint om 20.45 uur en staat onder leiding van arbiter Kevin Blom.

Opstellingen

Willem II: Wellenreuther; Heerkens, Wijnaldum, Lachman, Tsimikas; Chirivella, Rienstra, Lieftink; Croux, Sol, Haye.

Feyenoord: Jones; Diks, Botteghin, Van der Heijden, Haps; Amrabat, Vilhena, Tapia; Toornstra, Vente, Basacikoglu.

