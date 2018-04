'Enfant terrible' Barton aan de slag als manager Fleetwood Town

Fleetwood Town is de eerste club waar Barton als coach aan de slag gaat. De 'Cod Army' komt uit in de League One, het derde niveau in Engeland.

"Ik voeg me bij een club met ambitie", zegt Barton op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik kijk uit naar mijn begin bij deze club. Dit project bij Fleetwood Town wordt een echte uitdaging."

Fleetwood Town is in de League One terug te vinden in de middenmoot. De ploeg bezet na 43 wedstrijden de veertiende plaats.

Gokken

De keuze van Fleetwood voor Barton is opmerkelijk, want hij werd in april vorig jaar voor anderhalf jaar geschorst wegens het gokken op voetbalwedstrijden. Die straf werd later met vijf maanden teruggebracht, waardoor hij zich vanaf 1 juni weer mag bezighouden met voetbalgerelateerde activiteiten.

Barton kreeg de schorsing omdat hij tussen maart 2006 en mei 2016 maar liefst 1260 weddenschappen afsloot. Tevens kreeg de eenvoudig Engels international een boete van 30.000 pond (35.000 euro).

Barton zit zonder club nadat zijn contract bij Burnley in mei vorig jaar werd ontbonden. Eerder in zijn spelersloopbaan kwam hij uit voor Glasgow Rangers, Manchester City, Newcastle United, Queens Park Rangers en Olympique Marseille.