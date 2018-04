AZ wil in finale einde maken aan zegereeks Feyenoord in De Kuip

Roda JC was acht jaar geleden op 22 september de laatste club die Feyenoord thuis versloeg in het bekertoernooi. Na 1-1 na verlenging waren de Limburgers sterker in de strafschoppenserie, door missers van Luigi Bruins, Ruben Schaken en Kelvin Leerdam.

De daaropvolgende reeks bekeroverwinningen leverde Feyenoord maar één 'Dennenappel' (2016) op, omdat de Rotterdamse club uit veel minder goed presteert.

In totaal won Feyenoord de beker twaalf keer en daar had het slechts zestien finales voor nodig. AZ maakt zich op voor zijn zevende finale en het kan de vijfde keer worden dat de beker naar Alkmaar gaat. De meest succesvolle club is Ajax, dat het toernooi achttien keer won. Bij PSV staat de teller op negen.

Benschop

Overigens wordt het de eerste bekerfinale ooit tussen Feyenoord en AZ. De clubs stonden wel vier keer eerder tegenover elkaar in de beker en drie keer ging Feyenoord door.

De enige keer dat AZ won was op 30 januari 2000, toen het door goals van Barry van Galen, Ferdino Hernandez en Dries Boussatta 1-3 werd. Namens Feyenoord was Paul Bosvelt trefzeker. De laatste keer dat AZ in de Eredivisie zegevierde bij Feyenoord was op 2 april 2011 door een goal van Charlison Benschop (0-1).

Twee jaar geleden stonden Feyenoord en AZ tegenover elkaar in de halve finales van het bekertoernooi en toen werd het in De Kuip 3-1 voor de thuisploeg. Marcus Henriksen was trekzeker voor AZ, maar de Noor schoot de bal ook in eigen doel. De Feyenoorders die scoorden waren Dirk Kuijt en Michiel Kramer.

Tweede finale

Vorig seizoen kwam Feyenoord slechts tot de kwartfinales, waarin Vitesse met 2-0 te sterk was. In de eindstrijd rekende de Arnhemse club ook met 2-0 af met AZ.

Mocht het weer fout gaan voor AZ dan is het de eerste club sinds Ajax in 1980 en 1981 die twee bekerfinales op rij verliest. Ook PSV (1969 en 1970), ADO Den Haag (1963 en 1964), HBS (1915 en 1916), VOC (1908 en 1909) en nogmaals HBS (1902 en 1903) verloren ooit twee finales op rij.

De eindstrijd tussen AZ en Feyenoord begint zondag om 18.00 uur in De Kuip en staat onder leiding van arbiter Björn Kuipers.