Radeloze Van 't Schip vindt dat PEC niets te zoeken heeft in play-offs

"We moeten allemaal in de spiegel kijken. Als we zo spelen, hebben we niets te zoeken in de play-offs. We praten er wel over, maar het is gewoon niet goed", zegt de trainer van PEC voor de camera van FOX Sports.

Voor de winterstop presteerde PEC uitstekend, maar in 2018 zijn de Zwollenaren onherkenbaar. In de laatste tien competitieduels werd slechts één keer gewonnen. PEC staat met 44 punten achtste en daarmee nog wel op een play-offplek, maar het voelt de hete adem van ADO Den Haag, dat 43 punten heeft.

"Een aantal dingen is gewoon niet meer zo goed als voor de winterstop. Het kan aan vertrouwen en scherpte liggen. Wat kan ik doen? We praten, ik probeer het met rust geven, extra trainen, een vrije dag inpikken, een hotel boeken... Uiteindelijk moeten we in ieder geval keihard blijven werken."

Van 't Schip merkt dat zijn ploeg moeite heeft met het verwachtingspatroon. Na de sterke eerste seizoenshelft paste PEC de doelstelling aan en sprak het uit voor Europees voetbal te gaan.

"We kunnen er niet goed mee omgaan. Als je naar de resultaten kijkt, moet je concluderen dat we daar niet tegen opgewassen zijn. Natuurlijk wíllen we de play-offs nog wel in, maar we moeten nog maar zorgen dat we erin komen. Dat zal al een heel zware klus worden."

Heerenveen

In de strijd om de play-offs kende sc Heerenveen dinsdag een veel betere avond. De Friezen versloegen ADO met 2-0 en klommen daarmee van de achtste naar de zesde plaats, waarmee Europees voetbal een stuk dichterbij is.

"Wat bij PEC gebeurt, hebben wij vorig jaar gehad. Maar we staan nu zesde, hebben de laatste twee wedstrijden met 2-0 gewonnen en geven bijna niets weg", concludeert Heerenveen-trainer Jurgen Streppel tevreden.

"Er staan een ongelooflijk collectief, alleen we willen én kunnen niet spelen op de manier zoals we het graag zouden willen. We hebben er de spelers niet meer voor."

Streppel doelt daarmee op de afwezigheid van basisspelers Stijn Schaars en Martin Ödegaard, die de slotfase van het seizoen moeten missen door een blessure. Heerenveen, dat 46 punten heeft, speelt in de resterende speelrondes nog tegen NAC Breda (uit) en Feyenoord (thuis).

ADO

Als nummer negen van de Eredivisie is ADO, dat 43 punten heeft, ook nog in de race voor de play-offs. Coach Alfons Groenendijk merkt echter dat zijn spelers het fysiek zwaar hebben.

"Ik merkte al langer dat een aantal spelers behoorlijk op het tandvlees loopt. We hebben twee dagen bijna niet getraind om hier in Heerenveen aan de start te verschijnen", zei hij na de 2-0 nederlaag in het Abe Lenstra Stadion.

"Het vermogen en de power die we normaal kunnen brengen, hadden we niet. Het positieve is dat we nog steeds in de race zijn. We hebben nu even rust en dan gaan we ons nog één keer oprichten voor de laatste twee wedstrijden."

ADO kan in de wedstrijden tegen kampioen PSV (thuis) en Roda JC (uit) nog een poging wagen om PEC voorbij te steken op de ranglijst. De Zwollenaren spelen nog thuis tegen Willem II en uit tegen AZ.

