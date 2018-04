Seedorf na punt tegen Sevilla optimistisch over handhaving Deportivo

Deportivo pakte na zeges op Malaga en Athletic Bilbao het zevende punt in de laatste drie wedstrijden, al staat de club uit A Coruña nog wel op een degradatieplek in de Spaanse Primera Division. Het gat naar Levante, dat de veilige zeventiende plaats bezet, is vier punten.

"Ik word steeds optimistischer. We hebben weer een punt gepakt en hebben nu drie goede resultaten op rij geboekt. We blijven vol vertrouwen", zegt de 42-jarige Seedorf.

"We hebben gedaan wat we moesten doen en zullen nu weer zien wat Levante (dat donderdag thuis tegen hekkensluiter Malaga speelt, red.) gaat doen. We moeten niet vergeten dat Sevilla in de bekerfinale staat en Bayern München bijna uitschakelde in de Champions League."

Bij Deportivo-Sevilla waren de beste kansen in de slotfase voor de ploeg van Seedorf. Lucas Perez faalde twee keer oog in oog met Sevilla-doelman David Soria, terwijl Celso Borges de paal raakte.

Wereldklasse

Viervoudig Champions League-winnaar Seedorf ziet het gelijkspel tegen Sevilla ondanks de gemiste kansen in de slotfase als een grote stap vooruit.

"Sevilla had veel balbezit, maar creëerde nauwelijks kansen. Dat is een belangrijk verschil met vorige wedstrijden tegen een ploeg met spelers van wereldklasse. Dit punt telt."

Deportivo speelt in La Liga nog achtereenvolgens tegen Leganés (uit), FC Barcelona (thuis), Celta de Vigo (uit), Villarreal (thuis) en Valencia (uit).

De ploeg van Seedorf heeft 27 punten en houdt daarmee nummer negentien Las Palmas (21 punten) en Malaga (17) onder zich.

