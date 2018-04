Rojas helpt Heerenveen aan belangrijke zege op concurrent ADO

Marco Rojas was de grote man in het Abe Lenstra Stadion. De 26-jarige Nieuw-Zeelander tekende na rust voor beide goals en vergrootte zo zijn doelpuntentotaal in dit seizoen van één naar drie.

Heerenveen bleef voor de vijfde wedstrijd op rij ongeslagen. De Friezen klimmen met 46 punten van de achtste naar de zesde plaats.

Vitesse, dat woensdag nog op bezoek gaat bij AZ, staat zevende met 45 punten, terwijl PEC Zwolle (44) nu achtste staat. De ploeg van John van 't Schip verloor eerder op dinsdag met 2-0 van hekkensluiter FC Twente.

ADO Den Haag blijft met 43 punten op de negende plek staan. De nummers vijf tot en met acht van de Eredivisie spelen na de reguliere competitie in de play-offs om een plek in de tweede voorronde van de Europa League.

Zeneli

In de eerste helft gebeurde er dinsdag niet veel bij Heerenveen-ADO. De thuisclub drong wel aan, maar speelde nauwelijks kansen uit. ADO probeerde via de uitval voor dreiging te zorgen, maar slaagde daar evenmin in.

Na ook een weinig hoopvol begin van het tweede deel brak Heerenveen het duel in de 54e minuut open. Rojas scoorde met het hoofd, na een afgemeten voorzet van Pelle van Amersfoort. Die was op zijn beurt aangespeeld door linksachter Kik Pierie.

Arber Zeneli, aanvankelijk door coach Streppel buiten het elftal gelaten, leidde het tweede doelpunt in. Dat deed hij met een fraaie demarrage over de linkervleugel.

De voorzet van de Kosovaar werd nog wel even aangetikt door de Haagse doelman Indy Groothuizen, maar na een 'overstapje' van ADO-verdediger Tom Beugelsdijk kon Rojas bij de tweede paal simpel zijn tweede goal maken.

