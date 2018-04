Robben geeft twee assists en bereikt zesde bekerfinale met Bayern

De 34-jarige Robben speelde de hele wedstrijd voor Bayern en gaf de assist bij de 1-4 van Thiago Alcantara en de 1-5 van Thomas Müller.

De bezoekers uit München stonden na tien minuten al met 0-2 voor door goals van Javi Martinez en Robert Lewandowski. Lars Bender bracht Bayer nog wel terug tot 1-2, maar in de eerste twintig minuten na rust liep Bayern via Müller (2) en Thiago uit naar 1-5.

Leon Bailey bracht de marge uit een fraaie vrije trap terug tot drie (2-5), maar het slotakkoord was voor Müller. De aanvallende middenvelder voltooide tien minuten voor tijd zijn hattrick: 2-6.

Landstitel

Robben mag zich daardoor verheugen op zijn zesde bekerfinale sinds hij onder contract staat bij de 'Rekordmeister'. Bayern won de eindstrijd in 2010, 2013, 2014 en 2016. In 2012 was Borussia Dortmund met 5-2 te sterk voor de ploeg uit München.

Bayern heeft in totaal achttien Duitse bekers in de prijzenkast staan en is daarmee dik recordhouder. De club staat volgende maand voor de 22e keer in de finale van de DFB-Pokal.

Bayern verzekerde zich begin deze maand al van de 28e landstitel. De ploeg van trainer Jupp Heynckes staat ook nog in de halve finales van de Champions League. Daarin is titelverdediger Real Madrid de tegenstander.

Schalke 04 en Eintracht Frankfurt maken woensdag uit wie de tegenstander van Bayern zal zijn in de finale van de DFB-Pokal, die op 19 mei in het Olympiastadion in Berlijn wordt gespeeld.

Coupe de France

In Frankrijk stond het al vast dat er een verrassende bekerfinalist zou komen, want met Les Herbiers en Chambly stonden er dinsdag twee ploegen uit de derde divisie tegenover elkaar in de halve eindstrijd.

Les Herbiers uit de Vendée pakte het finaleticket door een 2-0 zege in het Stade la Beaujoire in Nantes. De treffers kwamen op naam van Florian David en Ambroise Gboho.

In de finale speelt Les Herbiers, dat in de kwartfinale RC Lens uitschakelde, tegen kampioen Paris Saint-Germain of Caen. Die twee Ligue 1-clubs treffen elkaar woensdagavond.

De eindstrijd van de Coupe de France is op 8 mei in Parijs.