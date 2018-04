'B-team' Barça verspeelt punten in Vigo, remise Seedorf en Deportivo

Met het oog op bekerfinale tegen Sevilla van aanstaande zaterdag had Barcelona-trainer Ernesto Valverde vaste basisspelers Gerard Piqué en Andrés Iniesta rust gegeven, terwijl Sergio Busquets en Ivan Rakitic door een blessure niet meededen in Estadio Balaidos. Messi en Suarez begonnen naast Jasper Cillessen op de reservebank.

Desondanks kwam Barça wel op voorsprong tegen middenmoter Celta de Vigo, via de eerste competitietreffer van Ousmane Dembélé. Vlak voor rust maakte Jonny Castrol gelijk.

Paco Alcacer zette de Catalanen in de 64e minuut voor de tweede keer op voorsprong, maar vlak daarna moest Barcelona met tien man verder omdat Sergi Roberto rood kreeg voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Celta profiteerde, want Iago Aspas maakte acht minuten voor tijd de 2-2.

De nog altijd ongeslagen koploper Barcelona, waar Messi na een uur inviel, heeft nu een voorsprong van twaalf punten op nummer twee Atletico Madrid. De ploeg van Diego Simeone kan het gat donderdag terugbrengen naar negen met een zege bij Real Sociedad.

Deportivo-Sevilla

Deportivo pakte eerder op de avond in de strijd tegen degradatie een punt tegen Sevilla. Na een gelijkopgaande eerste helft waren de bezoekers wat sterker na rust, maar de beste kansen waren in de slotfase voor Deportivo. Lucas Perez faalde twee keer oog in oog met Sevilla-doelman David Soria, terwijl Celso Borges de paal raakte.

Nummer achttien Deportivo staat nu vier punten achter op de 'veilige' zeventiende plek van Levante, maar de ploeg uit Valencia neemt het donderdag in eigen huis nog op tegen hekkensluiter Malaga.

Het elftal van Seedorf was bezig aan een aardige reeks, want de laatste twee wedstrijden tegen Malaga (3-2) en Athletic Bilbao (2-3) werden in winst omgezet. Dat waren de eerste zeges onder leiding van de 42-jarige Nederlander, die begin februari werd aangesteld bij de Galiciërs.

Er zijn na deze midweekse wedstrijden nog vijf speelrondes te gaan in de Primera Division.

Premier League

Tottenham Hotspur kwam in de Premier League ook niet verder dan een remise. De ploeg van Mauricio Pochettino speelde met 1-1 gelijk op bezoek bij Brighton & Hove Albion en verzuimde daardoor om in punten gelijk te komen met nummer drie Liverpool. Met nog vier wedstrijden te gaan is het verschil nu twee punten in het nadeel van de Spurs.

Harry Kane kwam wel iets dichter bij Liverpool-aanvaller Mohamed Salah op de topscorerslijst van de Premier League door vlak na rust de 0-1 te maken. De spits van Tottenham staat nu 26 goals dit seizoen, tegenover dertig voor Salah.

Vlak na de openingstreffer kreeg Brighton een penalty na een overtreding van Serge Aurier en dat buitenkansje was wel besteed aan Pascal Gross: 1-1.

Jürgen Locadia bleef net als reservekeeper Tim Krul negentig minuten op de bank bij de thuisploeg, terwijl Davy Pröpper geschorst was.

Harry Kane

