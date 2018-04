FC Twente gelooft weer in handhaving na langverwachte overwinning

"Het werd wel een keer tijd. We wachten al veel te lang op een overwinning", zei aanvoerder Stefan Thesker direct na de wedstrijd met een diepe zucht tegen FOX Sports. "Vandaag was het honderd procent verdiend, we waren heel dominant."

FC Twente boekte in de eigen Grolsch Veste door goals van backs Jeroen van der Lely en Michaël Maria zijn eerste competitiezege sinds 12 december 2017 (1-2 tegen NAC Breda). Sindsdien pakten de Tukkers maar zeven punten in vijftien duels.

De ploeg van trainer Marino Pusic stond daardoor voor het duel met PEC op de laatste plaats met liefst vier punten achterstand op nummer zeventien Sparta Rotterdam. Met de vorm van FC Twente en nog maar drie duels te gaan leek het lot van de kampioen van 2010 zo goed als bezegeld, maar door de overwinning op PEC is er weer nieuwe hoop in Enschede.

"De hoop was er altijd wel, maar natuurlijk zaten er dagen tussen dat je dacht: verdomme, wat gebeurt hier allemaal? Kunnen we nog wel winnen?", aldus Thesker. "Vanavond hebben we laten zien dat we het nog kunnen."

Jacht

De treffer van Van der Lely in de 21e minuut, zijn eerste goal in de Eredivisie, leek ervoor te zorgen dat er een last van de schouders viel bij de FC Twente-spelers.

"Het voelde inderdaad alsof we daarna 'los' waren", zei de 21-jarige rechtsback. "Tot de 1-0 ging het redelijk gelijk op, maar daarna hadden we nog wel drie of vier keer kunnen scoren. Het ging lopen bij ons en dat zie je dat we op zich best goed kunnen voetballen."

Van der Lely stelde dat de jacht op Sparta en Roda JC nu weer echt geopend is door FC Twente. "Als je vijftien wedstrijden op rij niet wint, is het wat naïef om naar boven te kijken. Maar nu kunnen de ploegen boven ons weer echt druk voelen van ons."

"Deze club hoort in de Eredivisie en daar moeten wij voor zorgen. Het is mooi dat we de fans eindelijk wat hebben kunnen teruggeven, maar we staan nog steeds onderaan. We mogen één avondje euforisch zijn, maar vanaf morgen moet de focus weer liggen op de laatste twee wedstrijden."

Pusic

Pusic was ontzettend trots op zijn spelers na de vijfde zege van het seizoen. "Ik heb groot respect voor hoe ze het vanavond opgepakt hebben", aldus de trainer van Twente. "We hebben de wedstrijd gecontroleerd en gedomineerd."

"Ik heb genoten van mijn ploeg, de emotie en de passie die ze hebben laten zien. En daarnaast heb ik genoten van onze supporters, die ons als een geweldige twaalfde man erdoorheen hebben gesleept."

Pusic benadrukte wel dat Twente nog niks heeft. "Ons past bescheidenheid, we zijn er nog lang niet. We moeten nog twee zware wedstrijden spelen, tegen Vitesse en NAC. Maar de hoop op handhaving is na vandaag weer groter geworden."

Concurrent Sparta speelt woensdag nog thuis tegen nummer vijftien NAC Breda, terwijl nummer zestien Roda JC - dat nu een voorsprong van drie punten heeft op FC Twente - het in Kerkrade opneemt tegen de kersverse kampioen PSV.

