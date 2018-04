FC Twente grijpt laatste strohalm door eerste competitiezege van 2018

Opvallend genoeg waren het de backs die voor grote opluchting zorgden in de goed gevulde Grolsch Veste. Jeroen van der Lely en Michaël Maria maakten voor rust de doelpunten voor het geplaagde FC Twente.

Twente won zo voor het eerst sinds 12 december 2017 (1-2 tegen NAC Breda) weer eens in de Eredivisie. In de vijftien competitiewedstrijden sinds die overwinning pakten de Tukkers maar zeven punten.

In het kort FC Twente wint eerste duel in 2018

Tukkers konden deze speelronde rechtstreeks degraderen

Sparta nu tot een punt genaderd, Roda heeft drie punten meer

Beide concurenten komen nog wel in actie

Nog twee duels te gaan voor Twente

De ploeg van trainer Marino Pusic mag door de vijfde driepunter van het seizoen nog hopen dat rechtstreekse degradatie afgewend kan worden. Twente heeft met nog twee duels te gaan een achterstand van één punt op nummer zeventien Sparta Rotterdam en drie punten op nummer zestien Roda JC.

Het Sparta van Dick Advocaat speelt woensdag nog wel thuis tegen nummer vijftien NAC Breda, terwijl Roda JC het woensdag in Kerkrade opneemt tegen de kersverse kampioen PSV.

PEC Zwolle moet door de achtste competitienederlaag in 2018 vrezen voor zijn plek in de play-offs om Europees voetbal. De ploeg van John van 't Schip staat met 44 punten nog wel zevende, maar directe concurrenten sc Heerenveen en ADO Den Haag (beide 43 punten) spelen later op dinsdag in Friesland tegen elkaar. De nummers vijf tot en met acht strijden na de reguliere competitie om een voorrondeplek in de Europa League.

Eerste competitiegoal

In de Grolsch Veste stonden dinsdag met FC Twente (5) en PEC Zwolle (11) de twee Eredivisie-ploegen die de minste punten hadden gepakt in 2018 tegenover elkaar. In de eerste twintig minuten was er dan ook weinig te beleven in Enschede, maar de eerste grote kans voor FC Twente was direct raak.

Van der Lely kreeg de bal in de 21e minuut pardoes voor zijn voeten in het zestienmetergebied door slecht wegwerken van de pas 16-jarige PEC-verdediger Sepp van den Berg. De rechtsback aarzelde niet en schoot met de binnenkant van zijn voet raak. Het betekende zijn eerste competitiegoal voor FC Twente in zijn 67e wedstrijd.

Een paar minuten later kreeg de thuisploeg een levensgrote mogelijkheid op de 2-0 toen de Finnen Thomas Lam en Fredrik Jensen met z'n tweeën op PEC-keeper Diederik Boer afkonden, maar de zwakke breedtepass van Lam kon nog net worden onderschept door Philippe Sandler.

FC Twente ging alsnog rusten met een marge van twee en dat was te danken aan de linksback. Maria maakte op aangeven van Oussama Assaidi zijn eerste goal in de Eredivisie, waardoor de Tukkers pas voor de derde keer dit seizoen op een 2-0 voorsprong stonden in de Eredivisie.

In de tweede helft was het af en toe onvriendelijk en kreeg PEC nog drie gele kaarten, maar een comeback zat er nooit in. Lam kopte namens Twente uit een corner nog snoeihard op de lat, maar dat maakte het feest in Enschede niet minder na de eerste thuiszege in de Eredivisie sinds 21 oktober 2017.

