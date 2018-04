Roda JC-trainer Molenaar wil profiteren van kampioensroes PSV

"Ik denk dat dat onze kansen zijn toegenomen", aldus Molenaar dinsdag voor de camera van FOX Sports. "Al verwacht ik dat PSV alsnog geen gezichtsverlies wil lijden en wel zijn sportieve plicht wil doen."

PSV stelde zondag het 24e kampioenschap uit de clubgeschiedenis veilig door thuis met 3-0 te winnen van directe concurrent Ajax. Na een korte nacht volgde maandag de huldiging van de spelers en technische staf in het centrum van Eindhoven.

De ploeg van trainer Phillip Cocu heeft daardoor op zijn zachtst gezegd niet de beste voorbereiding gehad op het uitduel met Roda JC.

"Ik denk dat we gebruik moeten maken van de situatie. Daar zal onze strijdwijze op zijn afgestemd", zegt Molenaar. "Het is logisch dat wij er vol op zullen klappen. De oud-internationals kunnen ook nog prima voetballen als je ze tijd en ruimte geeft. Wij zullen dus power moeten leveren en druk moeten zetten op PSV."

Er staat woensdag in Kerkrade ook een stuk meer op het spel voor de thuisploeg, want de Limburgers staan met nog drie wedstrijden te gaan zestiende, een plaats die aan het einde van seizoen leidt tot een plek in de play-offs om promotie/degradatie. Het verschil met de 'veilige' vijftiende plaats van NAC Breda is vier punten.

Roda JC was de afgelopen weken prima in vorm met drie zeges op rij, maar zondag kwam de ploeg niet goed voor de dag tegen FC Groningen (2-1 nederlaag). Molenaar heeft mede daardoor erg weinig meegekregen van het feest in Eindhoven.

"De tijd tussen deze twee wedstrijden is zo kort, dat ik alleen beelden van onszelf heb gezien. Er was werk aan de winkel, dus de huldiging van PSV is aan mij voorbijgegaan."

Roda JC-PSV begint woensdag om 18.30 uur en staat onder leiding van arbiter Serdar Gözübüyük. Molenaar moet het stellen zonder de geschorste aanvallers Donis Avdijaj en Dani Schahin.

