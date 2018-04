Aguero ondergaat twee maanden voor start WK knieoperatie

"Ik ben aan het herstellen van een artroscopie aan mijn knie", schrijft Aguero dinsdag op Twitter. "Zeer gemotiveerd om snel weer op het veld te staan."

De aanvaller liep vorige maand tijdens een training een blessure aan het gewricht op. De pijn werd erger door een fikse charge van Manchester United-verdediger Ashley Young op 7 april in de Premier League-topper (2-3 zege United).

Aguero viel drie dagen later nog wel in tijdens de return in de Champions League tegen Liverpool (1-2 nederlaag). Hij miste afgelopen weekend het thuisduel met Tottenham Hotspur in de competitie (3-1 zege).

Door de 0-1 nederlaag van Manchester United zondag tegen West Bromwich Albion is City inmiddels zeker van de Engelse titel. De ploeg van trainer Josep Guardiola is uitgeschakeld in de Champions League en de FA Cup, waardoor er niet veel meer op het spel staat in de laatste weken van het seizoen.

WK 2018

Aguero, die op 4 maart tegen Chelsea (1-0 zege) voor het laatst in de basis stond bij de 'Citizens', zal volgens Engelse media ongeveer een maand moeten herstellen van zijn blessure.

Dat zou betekenen dat hij weer fit is voor het WK. Argentinië speelt zijn eerste wedstrijd in Rusland op 16 juni tegen IJsland. Kroatië en Nigeria zijn de andere tegenstanders in groep D voor de WK-finalist van 2014.

Aguero heeft dit seizoen in 34 officiële duels dertig goals gemaakt voor City.

