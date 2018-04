Bondscoach Langeler verruilt Jong Oranje voor directeursfunctie bij KNVB

De 47-jarige Langeler geeft zijn rol als bondscoach van Jong Oranje op en zal vanaf 1 mei, wanneer hij officieel in dienst treedt, veel gaan samenwerken met directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma.

Als directeur voetbalontwikkeling, een nieuwe functie binnen de KNVB, wordt Langeler verantwoordelijk voor de breedtesport, de voetbalopleidingen en het jeugdtopvoetbal in Zeist op de lange termijn.

"Dit is een bijzondere stap in mijn loopbaan, waar ik zeer enthousiast over ben", aldus Langeler op de site van de voetbalbond. "Na dik tien jaar als trainer, beleidsmaker en opleider in het betaald voetbal, is de tijd gekomen de opgedane ervaringen de komende jaren in dienst te stellen van de KNVB."

"De ontwikkeling van het voetbal in Nederland, de trainersopleiding, voetbalbeleid in de top en in de breedte; het zijn deelgebieden waar veel te doen is en ik kijk ernaar uit hier met een deskundig team leiding aan te geven."

Ideale kandidaat

Eric Gudde, directeur betaald voetbal, is blij dat Langeler doorschuift naar een directeursrol binnen de bond. "We hebben na een intensieve selectie binnen en buiten de KNVB uiteindelijk in eigen huis de ideale kandidaat gevonden. Art past precies in het profiel van directeur voetbalontwikkeling. De juiste man op de juiste plaats", zegt hij.

"Hij heeft een voetbalachtergrond op alle denkbare niveaus, als trainer én als speler, waarvan vier jaar als hoofd opleidingen bij PSV en vier jaar als hoofdtrainer bij PEC Zwolle. Bovendien voltooide hij de Academie voor Lichamelijke Opvoeding."

Met Langeler kan het Nederlandse voetbal de weg omhoog weer vinden, denkt Gudde. "Waarbij de ontwikkeling van de trainersopleidingen buitengewone aandacht heeft. Maar ook het ontwikkelen van het amateurvoetbal ligt nadrukkelijk op het bord van de directeur voetbalontwikkeling."

Jong Oranje

Het is nog niet bekend wie de opvolger van Langeler wordt als bondscoach van Jong Oranje. De oud-hoofdtrainer van PEC Zwolle zal de Nederlandse beloften eind mei nog wel begeleiden tijdens de trip naar Zuid-Amerika, waar geoefend wordt tegen de generatiegenoten uit Bolivia en Paraguay.

Na zes van de tien wedstrijden in de kwalificatiereeks voor het EK onder 21 staan de Nederlandse beloften tweede achter Engeland in groep 4.

Bekijk het programma en de standen in de EK-kwalificatie