Koeman baalt ervan dat Dost stopt bij Nederlands elftal

De spits van Sporting Lissabon maakte dinsdag tegenover het AD bekend dat hij per direct stopt als international omdat hij zich niet goed voelt in het shirt van Oranje.

"Bas heeft het me persoonlijk verteld, dat vind ik zeer netjes. Ik vind het jammer dat hij stopt, ik zag zeker nog een rol voor hem bij het Nederlands elftal", zegt Koeman tegen OnsOranje.

"Bij mijn start als bondscoach heb ik gezegd dat ik de eerste vier interlands wil gebruiken om spelers en speelwijzen uit te proberen, dus in die zin ligt veel nog open. Maar ik respecteer de keuze die hij maakt, ook omdat ik begrijp dat hij het gevoel al langer heeft."

De 28-jarige Dost kwam eind vorige maand tijdens de eerste interlandperiode onder Koeman als basisspeler tot een ongelukkig optreden van 66 minuten tegen Engeland (0-1 verlies) en bleef vervolgens aan de kant tegen Portugal (3-0 winst).

Dost was in Oranje vaak slechts een schim van de speler die hij momenteel bij Sporting wel is. De spits kwam sinds zijn overstap naar Portugal in de zomer van 2016 tot 84 officiële duels, waarin hij liefst 68 keer scoorde. In 58 competitiewedstrijden maakte hij 59 goals.