Dost (28) stopt per direct als Oranje-international

"Het is niet goed gelopen bij het Nederlands elftal. Om wat voor reden dan ook. Ik ben op het moment gekomen dat ik zeg: tot hier en niet verder. Het werkt gewoon niet", zegt de 28-jarige Dost dinsdag tegen het AD.

De aanvaller kwam tijdens de laatste interlandperiode onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman als basisspeler tot een ongelukkig optreden van 66 minuten tegen Engeland (0-1 verlies) en bleef vervolgens aan de kant tegen Portugal (3-0 winst).

"Het gevoel dat ik ermee wilde stoppen, heb ik heel lang weggedrukt. Zoiets doe je niet, vond ik. Dat ik me een week lang echt verrot heb gevoeld, heeft de doorslag gegeven", zegt hij over zijn beslissing om niet meer voor Nederland uit te komen.

Koeman betreurt de beslissing van Dost. "Ik vind het jammer dat hij stopt", vertelt de bondscoach aan OnsOranje. "Maar ik respecteer de keuze die hij maakt, ook omdat ik begrijp dat hij het gevoel al langer heeft."

Dost maakte op 28 maart 2015 in het EK-kwalificatieduel met Turkije (1-1) als invaller zijn debuut in het shirt van Oranje. Hij kwam tot achttien interlands - waarvan vier als basisspeler - en één doelpunt, dat hij op 13 november 2015 maakte tegen Wales.

Sporting

Dost was in Oranje vaak slechts een schim van de speler die hij momenteel bij Sporting is. De spits kwam sinds zijn overstap naar Portugal in de zomer van 2016 tot 84 officiële duels, waarin hij liefst 68 keer scoorde. In 58 competitiewedstrijden maakte hij 59 goals.

Eerder speelde de geboren Deventenaar voor FC Emmen, Heracles Almelo, sc Heerenveen en VfL Wolfsburg. Bij Heerenveen (52 doelpunten in 73 wedstrijden) en Wolfsburg (48 treffers in 117 duels) was hij ook al behoorlijk productief.

Dit seizoen staat de teller voor Dost in de Portugese competitie alweer op 25 treffers in 26 wedstrijden. Met Sporting is hij met vier speelrondes te gaan nog in de race voor de landstitel.

Oranje, dat zich niet plaatste voor het WK, speelt zonder Dost in de komende maanden oefeninterlands tegen Slowakije (op 31 mei in Trnava) en Italië (4 juni in Turijn). In september begint de ploeg van bondscoach Koeman met een uitduel met Frankrijk aan de nieuwe Nations League.