KV Mechelen vecht degradatie uit Belgische Jupiler Pro League aan

De club van de Nederlandse trainer Dennis van Wijk tekent bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) beroep aan tegen de licentie van competitiegenoot Excelsior Moeskroen.

In afwachting van een uitspraak in die zaak stapt Mechelen naar de rechter om via een kort geding als zeventiende club te worden toegevoegd aan de competitie.

Mechelen plaatst vraagtekens bij de licentie die Moeskroen heeft gekregen, zoals in eerdere jaren clubs als Cercle Brugge en Westerlo dat ook al deden. Vorig jaar stelden bestuurders van het toen gedegradeerde Westerlo dat Moeskroen in handen is van voetbalmakelaars en de regels overtreedt.

"We wensen meer transparantie in het Belgische voetbal", meldt Mechelen in een verklaring. De club zegt vanuit diverse hoeken te hebben vernomen dat Moeskroen ten onrechte weer een licentie is verleend en stelt onder meer voor oud-trainers en medewerkers van die club te ondervragen.

Bandé

Bij Mechelen staat nu nog Hassane Bandé onder contract, maar de talentvolle aanvaller uit Burkina Faso stapt komende zomer over naar Ajax. Hij ondertekende in december een contract voor vijf jaar bij de club die de landstitel zondag aan PSV moest laten.

De 20-jarige Bandé, die bezig is aan zijn eerste seizoen in de Belgische competitie, scoorde in 27 officiële duels voor Mechelen twaalf keer. Daarnaast gaf hij twee assists.

Met Mechelen, dat als laatste eindigde in de competitie, is de Afrikaan dit seizoen al uitgespeeld. De overige teams in de Jupiler Pro League strijden in diverse poules nog om het kampioenschap, om Europees voetbal en tegen degradatie.

