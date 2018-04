PSV-directeur Brands hakt op korte termijn knoop door over aanbod Everton

"Ik ga er niet al te lang meer mee wachten en zal binnenkort een beslissing nemen", vertelde de 56-jarige Brands maandagavond aan het Eindhovens Dagblad. "De beslissing is nog niet gevallen."

Brands is sinds 2010 werkzaam voor PSV, waarmee hij zondag voor de derde keer de landstitel veroverde. "Het is moeilijk om dit allemaal achter te laten. Ik werk met mensen waarvan ik weet wat ik aan ze heb en die ik al jaren koester."

Zondag stelden de Brabanders de derde landstitel in vier jaar veilig door in de kampioenswedstrijd overtuigend af te rekenen met de enige overgebleven concurrent, Ajax. De ploeg van trainer Phillip Cocu won met 3-0 in het Philips Stadion.

Het is niet de eerste keer dat Everton het oog op Brands heeft laten vallen, vertelde algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV anderhalve week geleden in het televisieprogramma De Tafel van Kees. "Onlangs, maar ook al twee keer daarvoor. Een jaar geleden en een halfjaar geleden."

Volgens Gerbands is Everton, de huidige nummer negen van de Premier League, ook niet de enige club die informeerde naar Brands. "Hij is gewoon een populaire technisch directeur en wordt vaak gebeld. Meestal vanuit Engeland."

Koeman

Mocht Brands ingaan op het aanbod van Everton, dan komt hij mogelijk twee landgenoten tegen in Liverpool. Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg staan onder contract bij de 'Toffees', maar komen nauwelijks in de plannen van manager Sam Allardyce voor.

Brands was eerder al technisch directeur bij AZ en RKC Waalwijk. In Alkmaar werkte hij samen met trainer Louis van Gaal en mocht hij in 2009 het tweede landskampioenschap in de clubhistorie vieren.

Na die titel vertrok Van Gaal naar Bayern München en koos Brands voor Ronald Koeman als diens opvolger, om hem enkele maanden later al te ontslaan. De huidige bondscoach werd een halfjaar geleden nog op straat gezet door uitgerekend Everton.

Met nog vier competitiewedstrijden te gaan is Everton zo goed als uitgespeeld, want de kans op Europees voetbal is verwaarloosbaar. Eerder dit seizoen was de groepsfase van de Europa League nog het eindstation.

