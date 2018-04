Sneijder hoopt 'in wat voor functie dan ook' verbonden te blijven aan Oranje

De 133-voudig international zette vorige maand in overleg met Koeman een punt achter zijn tijd als speler bij Oranje. Hij sprak destijds al met de bondscoach over een mogelijke rol als assistent.

"Gewoon omdat ik de spelers van het Nederlands elftal door en door ken. Misschien kan ik op een ander vlak wel iets betekenen. Ik heb gezegd dat ik wil helpen, in wat voor functie dan ook. Dat moeten we gaan bekijken in de toekomst", zegt Sneijder dinsdag in een interview met Helden.

Dat de 33-jarige Utrechter mogelijk bij het Nederlands elftal langs de lijn staat terwijl hij als speler nog actief is bij het Qatarese Al-Gharafa lijkt hem wel raar.

"Op zich is het logischer om met Oranje te stoppen als je helemaal stopt met voetbal. Ik ben nu fit, speel om de paar dagen een wedstrijd, heb waarschijnlijk meer wedstrijdminuten in mijn benen zitten dan anderen op het veld straks", aldus Sneijder.

"Mezelf kennende zal me dat moeite kosten, want ik heb primair de behoefte om me te bewijzen. Maar goed, zo is het gewoon nu. Het is mooi geweest, het is klaar en ik moet het afsluiten. Een andere functie bij Oranje zou ik geweldig vinden."

Vijftien jaar

Sneijder, die uitkwam voor onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale, speelde vijftien jaar voor het Nederlands elftal. Zijn eerste interland speelde hij in april 2003 als 18-jarige tegen Portugal.

Vervolgens was de middenvelder actief op de EK's van 2004, 2008 en 2012 en op de WK's van 2006, 2010 en 2014. Hij scoorde 31 keer in dienst van Oranje.

Nadat hij vorige maand een punt achter zijn interlandloopbaan zette, zei Sneijder ervan te balen dat hij in het daaropvolgende oefenduel met Engeland geen kans kreeg om als speler af te zwaaien in een volle Arena in Amsterdam.

De KNVB liet vervolgens weten de recordinternational een "mooi en eervol" afscheid te geven. Het is vooralsnog niet bekend wat er precies wordt georganiseerd.