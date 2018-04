Europese competities zien niets in WK met 48 deelnemers in 2022

CONMEBOL-voorzitter Alejandro Dominguez vertelde donderdag dat zijn federatie een verzoek tot vervroegde uitbreiding van het deelnemersveld heeft neergelegd bij FIFA-president Gianni Infantino.

"Maar we zijn al heel flexibel geweest door ervoor te zorgen dat het WK van 2022 in de winter gespeeld kan worden. We zijn niet bereid om onze kalender verder aan te passen voor uitbreiding", zegt voorzitter Lars-Christer Olsson van de verenigde Europese liga's.

Qatar zit al volop in de voorbereidingen op het WK van 2022, dus het is maar de vraag of deze nog zo aangepast kunnen worden dat een uitbreiding van het deelnemersveld realistisch is. Het toernooi zal vanwege de hitte in Qatar plaatsvinden in november en december in plaats van juni en juli.

Het toevoegen van zestien extra landen zorgt ervoor dat er niet 64, maar 80 wedstrijden moeten worden afgewerkt op het WK. Het toernooi in Qatar zal maar 28 dagen duren, omdat de clubs hun spelers midden in het seizoen niet te lang kwijt willen.

"We accepteren geen langere duur van het WK", zegt Olsson. "De spelers hebben tijd nodig om te herstellen. Het kan niet zo zijn dat financiële aspecten bepalen hoe het voetbal wordt georganiseerd."

WK 2026

De zogeheten FIFA-council besloot vorig jaar januari unaniem om het aantal deelnemende landen vanaf het WK 2026 uit te breiden tot 48. Sinds het wereldkampioenschap van 1998 doen er 32 ploegen mee.

Elk continent gaat meer landen afvaardigen naar het toernooi. Het is nog niet bekend waar het WK van 2026 zal plaatsvinden.

Bij een stemming op 13 juni in Moskou kiezen de 211 bij de FIFA aangesloten nationale bonden tussen het gezamenlijke bid van de Verenigde Staten, Canada en Mexico en dat van de enige overgebleven concurrent, Marokko.