Freiburg-spelers zetten vraagtekens bij 'curieus' besluit videoarbiter

Beide ploegen waren al op weg naar de kleedkamer voor de rust, maar werden teruggeroepen omdat op last van de videoarbiter alsnog een strafschop was toegekend aan de thuisploeg.

Freiburg-verdediger Marc-Oliver Kempf had vlak voor rust in zijn eigen strafschopgebied hands gemaakt en dat was scheidsrechter Guido Winkmann ontgaan, maar videoarbiter Bibiana Steinhaus niet. Pablo De Blasis benutte de alsnog toegekende penalty.

"We gingen met 0-0 de kleedkamer in, maar moesten ineens het veld weer op. Waanzin natuurlijk", zegt Freiburg-verdediger Manuel Gulde. "Die strafschop heeft Mainz in de kaart gespeeld. Videobewijs kan je uitproberen op de laatste speeldag, als het nergens meer om gaat. Niet bij zo'n belangrijke wedstrijd. Ongelooflijk dat ze dit hebben besloten."

Doelman Alexander Schwolow: "Het is heel raar dat een actie alsnog wordt beoordeeld terwijl de spelers al in de kleedkamer zitten. We konden het niet geloven. Heel curieus. Gevoelsmatig zeg ik dat het geen strafschop was."

De videoscheidsrechter, waarmee de laatste jaren veel werd geëxperimenteerd, is sinds dit seizoen bij iedere wedstrijd in de Bundesliga actief en maakt komende zomer zijn debuut op het WK in Rusland.​

Gerechtigheid

Volgens scheidsrechter Winkman bestond er geen enkele twijfel over de strafschop toen hij de beelden zag nadat hij al had gefloten voor het einde van de eerste helft.

"Ik zag toen dat de speler van Freiburg zijn arm uitstak en de bal raakte, een duidelijke penalty", aldus de arbiter. "Zoiets is niet eerder gebeurd en ik snap dat Freiburg niet blij is, maar in deze moderne tijden hebben we nu eenmaal de videoscheidsrechter en die zorgt voor gerechtigheid."

Mainz-trainer Sandro Schwarz was verrast en blij dat zijn ploeg alsnog een strafschop kreeg. 'Ik zat in de kleedkamer en had zelfs al videobeelden uitgezocht om aan de spelers te laten zien. Plotseling kwam de teamarts, die riep: 'trainer, we hebben een strafschop gekregen!", zei de Duitser.

De Blasis tekende namens Mainz na rust ook voor 2-0, waardoor zijn club nu op de veilige vijftiende plaats staat in de Bundesliga. Freiburg is door het verlies op doelsaldo de nieuwe nummer zestien. Er zijn nog vier speelrondes te gaan.

