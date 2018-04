Cocu blijft genieten van 'fantastische' rit op platte kar bij huldiging PSV

"Dit went echt helemaal nooit", zei de coach van PSV over de huldiging. "Kampioen worden met een overwinning op Ajax en mooi weer bij de huldiging. Dit feest hebben deze jongens echt verdiend."

Voor Cocu was het al zijn derde landstitel in vijf jaar met PSV. In 2015 en 2016 leidde hij zijn ploeg ook naar het kampioenschap.

De oud-speler van PSV, FC Barcelona en Vitesse bedankte de supporters vooral voor hun steun in mindere periodes. "In de tijden dat het moeilijk gaat met de club, dan staan jullie achter ons. Jullie houden vertrouwen in ons en wij houden vertrouwen in elkaar."

PSV kreeg dit seizoen de nodige kritiek te verduren vanwege het spel, maar de ploeg van Cocu pakte vanaf de zesde speelronde de koppositie en stond die niet meer af.

"Deze jonge ploeg heeft veel over zich heen gekregen in het begin, maar heeft een fantastische prestatie neergezet", complimenteerde Cocu zijn ploeg. "Ik ben ontzettend trots op de spelers."

Adrenaline

De trainer gaf toe dat hij weinig had geslapen in de nacht van zondag op maandag. "Ik zat nog vol met adrenaline", lachte hij tijdens de traditionele rondgang op de platte kar. "Alles ging nog eens langs mij heen, inclusief de overwinning tegen Ajax."

PSV werd zondagmiddag voor de 24e keer in de clubgeschiedenis kampioen door in de topper tegen Ajax een klinkende 3-0 thuiszege te boeken.

"Daarna hebben we flink feest gevierd, met de selectie en met de familie", aldus Cocu. "Na deze huldiging gaan we gezamenlijk nog wat eten bij De Verlenging. Daar sluiten we de avond op passende wijze af."