Supportersvereniging Ajax hekelt tegenhouden spelersbus door fans

De fans eisten nabij de Johan Cruijff Arena tekst en uitleg van de spelers, trainer Erik ten Hag en algemeen directeur Edwin van der Sar. Een aantal supporters drong onder meer aan op het vertrek van Van der Sar.

De supporters sloegen en schopten tegen de bus en eisten dat iedereen uitstapte, waarna onder anderen Van der Sar en ook enkele spelers het gesprek aangingen met de supporters. Dat ging er verhit aan toe. Ajax bevestigde maandag tegen Het Parool dat middenvelder Hakim Ziyech een duw heeft gekregen.

Directeur Fabian Nagtzaam van de supportersvereniging Ajax heeft geen goed woord over voor de actie van de supporters. "Van spelers en eigendommen blijf je te allen tijde af", reageert Nagtzaam tegenover NUsport. "De individuen die dit hebben gedaan moeten dan ook keihard aangepakt worden."

Frustraties

Door de 3-0 nederlaag van Ajax kroonde PSV zich voor de 24e keer in de clubhistorie tot kampioen. Het pijnlijke verlies zorgde tijdens de wedstrijd al voor frustratie bij enkele Ajax-fans in het uitvak, die vuurwerk in vakken met PSV-supporters gooiden.

"Dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Het zijn een paar mensen die het voor de rest van het vak verpesten. Het collectief mag niet bestraft worden", vindt Nagtzaam.

De supportersvereniging gaat in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo van donderdag supporters niet oproepen om zich op een bepaalde manier te gedragen.

"Supporters mogen altijd een oordeel vellen of kritisch zijn. Het is ook prima om in gesprek te gaan, maar dat doe je niet door de spelersbus tegen te houden of aan spelers te zitten. Daar blijf je van af."