Vidal voorlopig niet in actie bij Bayern München door knieoperatie

Vidal kreeg zondag tijdens de training opnieuw last van zijn knie, die hij enkele weken daarvoor had geblesseerd. Door de kwetsuur miste hij drie competitieduels en de return in de kwartfinales van de Champions League tegen Sevilla.

"Er zit een stukje los in zijn knie en dat zorgt ervoor dat zijn knie blokkeert. Het wordt nu met een kleine ingreep weggehaald", verklaarde trainer Jupp Heynckes maandag op een persconferentie voor de bekerwedstrijd tegen Bayer Leverkusen van dinsdag.

Het is niet bekend hoe lang Vidal moet revalideren en of hij fit genoeg is om in actie te komen in de halve finales van de Champions League. Bayern speelt op 25 april de heenwedstrijd tegen Real Madrid en een week later wordt de return afgewerkt.

Vechter

Heynckes wil geen voorspelling doen over de herstelduur van Vidal. "Ik loop al zo lang mee in de voetballerij en weet dat zoiets niet te voorspellen valt. Arturo is een vechter. Hij zou dolgraag willen spelen tegen Real, maar we moeten afwachten hoe de ingreep verloopt en hoe hij herstelt."

Bayern München kroonde zich vorige week al tot kampioen van Duitsland en kan zich zodoende volledig richten op de Champions League en het bekertoernooi. Het uitduel van Bayern met Leverkusen in de halve eindstrijd van de DFB Pokal begint dinsdag om 20.45 uur.

De andere wedstrijd in de halve finale gaat tussen Schalke 04 en Eintracht Frankfurt en staat woensdagavond op het programma. De finale wordt op 19 mei afgewerkt.