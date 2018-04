Kompany 'extreem trots' na binnenhalen landstitel met Manchester City

"We hebben een groep met goede jongens die beschikken over een sterke mentaliteit. Ook de sfeer in het team is geweldig, want het is altijd weer een feest om op het veld te staan. Ik ben heel blij, want een titel veroveren is het mooiste wat er is", aldus Kompany op de site van Manchester City.

De ploeg van trainer Josep Guardiola werd zondag kampioen zonder zelf in actie te komen. City, dat zaterdag al met 2-3 won van Tottenham Hotspur, profiteerde van de verrassende thuisnederlaag van Manchester United tegen West Bromwich Albion (0-1).

De selectie was overigens niet bij elkaar toen zondag het laatste fluitsignaal klonk op Old Trafford. De City-spelers hadden drie dagen vrij gekregen, waardoor een groot deel uit Engeland vertrok om familie te bezoeken in hun thuisland.

"We hadden geen rekening gehouden met dit scenario, dus onze spelers zijn momenteel verspreid over de hele wereld", vertelt Kompany. "We hebben veel contact gehad via Facetime. Fysiek waren we misschien niet bij elkaar, maar we hebben deze feestelijke nacht zo toch nog een beetje met elkaar doorgebracht."

Beste ploeg

Het dit seizoen ongenaakbare City won tot dusver 28 van de 33 gespeelde competitiewedstrijden en het onoverbrugbare gat met nummer twee United is liefst zestien punten. Toch vindt Kompany niet dat de euforie te groot moet zijn.

"Mensen vragen soms of wij de beste Premier League-formatie ooit zijn, maar het antwoord is nee. We hebben nog veel werk te verrichten", vindt Kompany, die in 2012 en 2014 ook al kampioen werd met City.

De Belgische verdediger heeft wel een duidelijke favoriet. "Die eerste titel was een groot moment in de historie van de club en heeft ervoor gezorgd dat we ook nu weer successen kunnen boeken. Dit is echter ook een grootse prestatie door de manier waarop we kampioen zijn geworden. Ik ben hier extreem trots op."