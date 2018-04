Van de Beek voelt zich 'zwaar klote' na vernedering Ajax in Eindhoven

"Ik weet niet hoe dit kon gebeuren. Ik baal hier echt van. Iedereen doet dat. Dit is zwaar klote", begon Van de Beek zijn verhaal in de catacomben van het Philips Stadion.

Ajax kwam er tegen PSV eigenlijk geen moment aan te pas en stond halverwege dan ook al op een 2-0 achterstand door doelpunten van Gaston Pereiro en Luuk de Jong.

De Amsterdammers probeerden met een extra man op het middenveld (Siem de Jong loste in de rust Maximilian Wöber af) in de tweede helft nog wel het tij te keren, maar na de snelle 3-0 van Steven Bergwijn was de wedstrijd wel gespeeld.

"Dan wil je natuurlijk dat het zo snel mogelijk afgelopen is. Je weet dat het dan een moeilijk verhaal gaat worden. Helemaal als je in de slotfase ook nog eens met negen man komt te staan. Dan is het wel een vernedering", aldus Van de Beek.

"In de rust hadden we er nog zeker wel geloof in. Immers was PSV bij een gelijkspel nog geen kampioen geweest. We wilden er dus nog wat van maken. Maar de 3-0 was wel een klap in ons gezicht."

Pijn

Van de Beek stapte samen met zijn ploeggenoten na het laatste fluitsignaal zo snel mogelijk van het veld. Hij voelde niet de behoefte om te kijken hoe de PSV'ers de schaal omhoog zouden houden.

"Het was niet prettig om te zien hoe zij feest aan het vieren waren op het veld. Dat deed hartstikke veel pijn. Het was niet fijn. Wat moet ik er verder van zeggen? Ik baal hier ontzettend van."

Ajax moet door de nederlaag nog alle zeilen bijzetten om in elk geval wel de tweede plaats en daarmee een ticket voor de voorrondes van de Champions League veilig te stellen. De voorsprong op nummer drie AZ bedraagt nog maar vijf punten.

"We zullen ons wel op moeten richten, maar dit is wel een tik. Iedereen zat er doorheen in de kleedkamer. Als team hebben we vandaag niet thuisgegeven. Het is al met al een teleurstellend seizoen geworden", besloot Van de Beek.

