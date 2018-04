Emery onder de indruk van kampioen PSG na monsterzege op Monaco

"Ik ben heel blij. Dit team heeft het hele seizoen een goed niveau neergezet en vandaag lieten we dat nogmaals zien. We hebben tegen Monaco het kwaliteitsverschil blootgelegd", aldus Emery tegen de Franse zender Canal+.

PSG stond na 27 minuten al op een 4-0 voorsprong tegen naaste belager Monaco, dat vorig seizoen nog kampioen werd. Rony Lopes deed voor rust nog iets terug voor de bezoekers, maar PSG liep na rust uit naar een verpletterende overwinning.

Daardoor veroverde de zevenvoudig kampioen al de vijfde landstitel in de laatste zes seizoenen. PSG mocht zich ook in 2013, 2014, 2015 en 2016 de beste club van Frankrijk noemen, maar volgens Emery kan zijn formatie nog niet tevreden zijn.

"Met zeven landstitels lopen we nog steeds achter op clubs als Saint-Etienne (tien landstitels, red.) en Olympique Marseille (negen kampioenschappen, red), dus er is nog veel inhaalwerk te verrichten. Dit is in ieder geval een stabiel team dat een mooie toekomst voor zich heeft."

Nasser Al-Khelaïfi

Ook voorzitter en geldschieter Nasser Al-Khelaïfi was in zijn nopjes met het nieuwe kampioenschap van PSG. De 44-jarige Qatarees kon zich geen betere wedstrijd voorstellen in het Parc des Princes.

"Met zo'n verschil de titel veroveren tegen de uittredend kampioen is heel knap. We zijn vanzelfsprekend heel trots op de spelers, maar we willen het seizoen graag afsluiten met een tweede prijs."

PSG kan daar woensdag al voor zorgen, want dan speelt de kersverse kampioen de finale van de Coupe de France tegen SM Caen, de huidige nummer vijftien in de Ligue 1.

De ploeg van Emery kan het bekertoernooi voor het vierde jaar op rij winnen. PSG hoopte dit seizoen ook voor het eerst ooit de Champions League te winnen, maar Real Madrid was in de achtste finales over twee duels te sterk.

AS Monaco

De paar honderd supporters van AS Monaco die zondag in Parijs getuige waren van de vernedering van hun ploeg, krijgen hun geld terug. Dat maakten de Monegasken na de wedstrijd bekend.

"Dit was een rampscenario voor ons", concludeerde vicevoorzitter Vadim Vasiljev. "We zijn verslagen, maar niet knock-out. Ik verwacht zaterdag tegen Guingamp een reactie van de spelers."

