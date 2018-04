Boze Ajax-fans wachten spelersbus op bij terugkomst in Amsterdam

De fans eisten nabij de Arena tekst en uitleg van de spelers, trainer Erik ten Hag en algemeen directeur Edwin van der Sar. Een aantal supporters zou onder meer op het vertrek van Van der Sar hebben aangedrongen.

De supporters sloegen en schopten tegen de bus en eisten dat iedereen uitstapte. Van der Sar stond de fans vervolgens lange tijd te woord en ook verschillende spelers gingen het gesprek aan. Dat ging er verhit aan toe; Hakim Ziyech zou zelfs een duw hebben gekregen.

Pas na een kleine twee uur kon de bus onder politiebegeleiding weer verder richting de Arena.

Tijdens PSV-Ajax misdroeg een deel van de meegereisde Amsterdamse aanhang zich door na het derde doelpunt vuurwerk vanuit het uitvak naar beneden te gooien. Er belandden onder meer brandende fakkels in een vak met PSV-supporters.

PSV stelde tegen Ajax de 24e landstitel in de clubgeschiedenis veilig. Bij rust was het al 2-0 door doelpunten van Gaston Pereiro en Luuk de Jong, waarna Steven Bergwijn er in de tweede helft 3-0 van maakte. In de slotfase kregen Nicolas Tagliafico en Siem de Jong nog een rode kaart.

Ajax, dat 33 keer kampioen van Nederland werd, wacht sinds 2014 op de 34e landstitel. Dit seizoen werd trainer Marcel Keizer aan de kant gezet, maar onder opvolger Ten Hag gaat het niet veel beter met de club.

Eerder dit seizoen werd Ajax al uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League en de Europa League. Bovendien strandden de Amsterdammers in het bekertoernooi al in de achtste finales.

