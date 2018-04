Doelman Zoet trots op titel na seizoen met 'constante kritiek' op PSV

"Voor mij was de allereerste landstitel die ik met PSV pakte in 2015 de mooiste", zei Zoet in de catacomben van het Philips Stadion tegenover de massaal aanwezige pers.

"Maar dit is natuurlijk wel de kroon op een mooi seizoen. Een seizoen waarin we constant kritiek kregen omdat we niet goed zouden hebben gespeeld. Uiteindelijk staan we hier toch wel gewoon met de schaal in onze handen."

Waar Zoet zonder ogenschijnlijk enige emotie in zijn gezicht te tonen iedereen te woord stond, liep Bergwijn met een glimlach van oor tot oor door de mixed zone.

"Ik heb twee keer eerder een kampioenschap mee mogen maken, maar deze voelt echt als de mijne. Ik ben dit seizoen een paar keer belangrijk geweest voor de ploeg met een aantal doelpunten. Daarom voelt deze zo lekker."

Ajax

Leuke bijkomstigheid voor Bergwijn was nog dat de landstitel werd gepakt ten koste van Ajax, de club die hij na er twee jaar in de jeugdopleiding te hebben gespeeld in 2011 verruilde voor PSV.

"Maar ik zag het als een gewone wedstrijd. Het hoofdstuk Ajax heb ik zeven jaar geleden al afgesloten. Neemt niet weg dat het mooi is om tegen hen kampioen te worden. Het is fantastisch dat we het op deze manier hebben afgemaakt."

Groot aandeel

Zowel Zoet als Bergwijn had een groot aandeel in de overwinning. Zoet verrichtte bij een 1-0 voorsprong een knappe redding op een inzet van dichtbij van Klaas-Jan Huntelaar, terwijl Bergwijn de 3-0 voor zijn rekening nam.

"Wij hadden een bepaald strijdplan en dat hebben we heel goed uitgevoerd. Natuurlijk heeft Ajax ook zo zijn kansen gehad, maar we moeten het vandaag over onszelf hebben en niet over andere teams", aldus Zoet.

Bergwijn: "Het is altijd mooi om te scoren, maar in zo'n wedstrijd is al helemaal bijzonder. Ik stond vanmorgen al op met een goed gevoel. Ik zei tegen vrienden in de groepsapp dat ik een doelpunt zou gaan maken en dat we zouden gaan winnen."

Voor Zoet was het vermoedelijk zijn laatste wedstrijd in het shirt van PSV. De doelman staat niet onwelwillend tegenover een vertrek en heeft naar verluidt over belangstelling niet te klagen. "Wat ik ga doen is een mooie vraag, maar laten we nu eerst gaan feestvieren. Dan kom ik daarna terug op dit onderwerp."