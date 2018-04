Brenet blij dat hij turbulent jaar heeft omgezet in 'topseizoen' met PSV

"Dit is het mooiste kampioenschap dat ik tot dusver mee heb mogen maken. Vooral omdat we het tegen Ajax zijn geworden", zei de 24-jarige verdediger in de catacomben van het Philips Stadion.

"Voor mij persoonlijk is het ook een topseizoen geworden. Ik heb veel mogen spelen en heb denk ik ook een groot aandeel in deze titel gehad."

Brenet kende een turbulente jaargang. Bij gebrek aan een echte linksback in de selectie moest hij die positie invullen en dat ging hem niet in alle wedstrijden even goed af, wat hem op forse kritiek van de buitenwacht kwam te staan.

"Maar wat moet ik van andere mensen aannemen? Je moet in jezelf en het team blijven geloven. Dat heb ik gedaan en dat heeft tot dit allemaal geleid", aldus de tweevoudig Oranje-international.

Assist

Brenet kende tegen Ajax een prima optreden en vertolkte een hoofdrol bij de 2-0 door de bal met links panklaar op het hoofd van Luuk de Jong te leggen.

"Die assist was wel belangrijk. Het ging wel aardig vandaag. We zaten er met zijn allen kort op en hebben volgens mij verdiend met 3-0 gewonnen. Ajax heeft niet echt kansen gehad."

Het zou zomaar kunnen dat Brenet volgend seizoen naar de rechterkant van de verdediging verhuist, omdat de huidige rechtsback Santiago Arias al meerdere malen aangaf open te staan voor een vertrek.

"Een kans op rechts zou mooi zijn. Maar eerst maar eens deze titel goed vieren. Dit is het mooiste wat er is. Mooier kan ook niet. Iedereen geniet."