Mourinho haalt uit naar 'instabiele' spelers Manchester United

Vorige week verpestte United het kampioensfeest van Manchester City nog door met 2-3 te winnen van de rivaal. Een week later is de titel van City toch een feit, omdat United het thuis liet afweten tegen hekkensluiter WBA.

"Je wint geen titels als je niet stabiel bent", zei Mourinho op de persconferentie na de wedstrijd. "Ik weet hoe je moet winnen. Ik geloof in mezelf, maar ik sta niet op het veld."

De manager laakte de mentaliteit van zijn ploeg, die liefst zestien punten minder heeft dan City. "Op mentaal gebied moet je elke dag op hoog niveau presteren om kampioen te kunnen worden. Natuurlijk heb je kwaliteit nodig, maar je moet vooral stabiel zijn."

Te blij

Mourinho vindt dat zijn spelers de zege op City te uitgebreid gevierd hebben. Bij een 2-0 stand leek het kampioenschap van de aartsrivaal een feit, maar United boog de achterstand om in een knappe 2-3 zege.

"Waarschijnlijk komt het doordat ik al acht keer in mijn carrière kampioen ben geworden, maar ik was niet in de wolken na die wedstrijd. Zo'n overwinning maakt mij niet superblij, maar volgens mij heeft het enkele van de spelers wel beïnvloed. Ze waren te blij na de zege op City."

Mourinho heeft niet het idee dat het definitief mislopen van de titel met zijn aanpak te maken heeft. "Ik heb vertrouwen in mijn werkwijze, zeker weten. Acht kampioenschappen zijn acht kampioenschappen en drie Premier League-titels zijn drie Premier League-titels", somde hij een deel van zijn eigen erelijst op.

United (71 punten) strijdt in de laatste vijf competitiewedstrijden nog met Liverpool (70) en Tottenham Hotspur (67) om de tweede plek. Veel heeft die strijd niet om het lijf, want de beste vier ploegen van de Premier League spelen komend seizoen allemaal in de groepsfase van de Champions League.

Volgende week zaterdag speelt United in de halve finale van de FA Cup tegen Tottenham.

