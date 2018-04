Ten Hag laakt 'passief en plichtmatig' Ajax na zeperd in Eindhoven

De Eindhovenaren grepen door goals van Gaston Pereiro, Luuk de Jong en Steven Bergwijn de 24e landstitel. Ajax kreeg voor het eerst in de geschiedenis in een Eredivisiewedstrijd twee rode kaarten, voor Nicolas Tagliafico en Siem de Jong.

"We hebben veel talentvolle spelers, maar mentaal is PSV verder dan wij. Ze zijn gedisciplineerder en hebben een betere teamspirit", zei Ten Hag na de pijnlijke middag voor Ajax in het Philips Stadion.

"Het is niet dat mijn spelers niet hard werken of hun best niet doen, maar het is soms te vrijblijvend, passief en te plichtmatig. Ik mis wel eens de absolute overgave om te willen winnen. Daar moeten we mee aan de slag."

Valse start

Ten Hag beseft dat hij een valse start heeft gemaakt bij Ajax. De opvolger van Marcel Keizer ging aan de slag toen het verschil met PSV vijf punten was.

Inmiddels is de concurrent uit Eindhoven kampioen met een voorsprong van tien punten. "Het is niet zo dat je als coach even aan de knoppen draait en dat dan alles verandert", aldus Ten Hag.

"We begonnen tegen PSV aardig, maar gaven de eerste twee doelpunten weg. We hadden goede bedoelingen, maar we hebben het niet waargemaakt. PSV wel en daar moet ik ze alle credits voor geven. Ze hebben heel veel punten gehaald. Dat is knap."

Nummer twee Ajax moet nu zorgen dat het de marge van vijf punten ten opzichte van nummer drie AZ verdedigt. De Alkmaarders komen op 29 april naar de Arena. Ajax speelt ook nog tegen VVV-Venlo (thuis) en Excelsior (uit).





