Cocu vindt het extra speciaal dat PSV juist tegen Ajax titel pakt

De Eindhovenaren namen al voor rust een 2-0 voorsprong door treffers van Gaston Pereiro en Luuk de Jong. Na rust stelde Steven Bergwijn de overwinning en daarmee de landstitel zeker.

De sfeer in het Philips Stadion was al ruim voor aanvang goed, merkte Cocu. "Het maakt het natuurlijk extra speciaal dat je de titel tegen je directe concurrent pakt", aldus Cocu bij FOX Sports.

"Het gaat uiteindelijk om de titel en het maakt niet uit tegen wie je die pakt. Maar als er later op terugkijkt, realiseer je dat het tegen een directe concurrent is gebeurd. Dat is wel een bijzonder moment", zei de coach, die vervolgens door zijn spelers met emmers bloemenwater werd overgoten.

Osijek

PSV speelde aan het begin van het seizoen bepaald niet als een titelkandidaat. De Eindhovenaren gingen in de voorrondes van de Europa League nog pijnlijk ten onder tegen het Kroatische Osijek. Achteraf heeft PSV dat wakker geschud, erkende Cocu.

"We begonnen met onze gebruikelijke speelwijze, maar kwamen er achter dat we dat moesten aanpassen. We zijn met een blok van twee op het middenveld gaan spelen met creativiteit daar voor. Dat hebben de spelers fantastisch gedaan."

De coach omschreef "het collectief" als kracht van zijn kampioenselftal. "We zijn van een elftal een echt team geworden. We stonden er in goede en moeilijke tijden. We hebben stabiliteit getoond en zijn maar een enkele keer door de ondergrens gegaan."

