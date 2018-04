De Jong en Van Ginkel roemen teamgeest bij kampioen PSV

PSV greep zondag in een rechtstreeks duel met naaste achtervolger Ajax de 24e landstitel uit de clubgeschiedenis. Dankzij doelpunten van Gaston Pereiro, De Jong en Steven Bergwijn werd het 3-0 in het feestende Philips Stadion. Ajax eindigde het duel met negen man na rode kaarten voor Nicolas Tagliafico en Siem de Jong.

"Geweldig", zei Luuk de Jong in een eerste reactie tegen FOX Sport. "We hebben hard gestreden dit seizoen."

PSV gold aan het begin van de jaargang niet als favoriet. Zeker niet na de voortijdige Europese uitschakeling tegen NK Osijek en een nederlaag tegen sc Heerenveen in de vierde speelronde.

"Veel mensen geloofden niet in ons", weet De Jong. "Maar we hebben hard geknokt, soms tot laatste minuut."

PSV won dit seizoen tegen FC Twente, PEC Zwolle en Heracles in de diep in blessuretijd, terwijl vorige week in de slotfase tegen AZ een 2-0 achterstand werd omgebogen in een 2-3 zege.

PSV verloor in 31 duels drie keer en speelde tweemaal gelijk. De voorsprong op Ajax bedraagt tien punten. "Knap als je met zo'n gat kampioen wordt. Dan heb je heel goed seizoen gespeeld", zei De Jong.

Van Ginkel

Aanvoerder Marco van Ginkel was door het dolle heen. "Heerlijk om in zo'n wedstrijd kampioen te worden, heel lekker", vond de middenvelder.

PSV toonde zondag meer strijdlust dan Ajax, vond Van Ginkel. "We waren heel fel en de kansen die we kregen maakten we ook."

"Het was zeer overtuigend. Iedereen wilde deze wedstrijd winnen. Dat zag je op het veld en bij de supporters."

PSV wordt maandag op het Stadhuisplein gehuldigd.